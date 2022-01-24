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    • 24.01.2022 08:24
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    Vapur seferleri iptal mi? 24 Ocak Pazartesi vapur, feribot seferleri iptal mi edildi? Şehir hatları, İDO bugün çalışıyor mu?

    Vapur seferleri iptal mi? Sabah erken saatlerde işe gitmek için hazırlanan vatandaşlar şehir hatları vapur seferlerinin ve feribotun İDO çalışıp çalışmadığını arşatırmaya başladı. İstanbul’da yoğun kar yağışının görülmesi ulaşımı da olumsuz yönde etkiliyor ve iptal sefer duyuruları da gelmeye başladı. Peki 24 Ocak Pazartesi vapur, feribot seferleri iptal mi edildi? Şehir hatları, İDO bugün çalışıyor mu? İşte son gelişmeler…

    takvim.com.tr
    Vapur seferleri iptal mi?

    Vapur seferleri iptal mi? 24 Ocak Pazartesi vapur, feribot seferleri iptal mi edildi? Şehir hatları, İDO bugün çalışıyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İstanbullu vatandaşlar sabahın erken saatlerinde işe gitmek için yola koyuldu ve vapur, feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı yapılıp yapılmayacağını öğrenmek istiyor. İşte detaylar...

    VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

    Şehir hatları resmi sitesinde "İptal Seferler" duyurusu altında;

    "Değerli yolcularımız,

    Yoğun tipi sebebiyle seferlerimizde aksamalar ve iptaller yaşanabilir.

    Anlayışınız için teşekkür ederiz." açıklaması yapıldı.

    FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ?

    İDO, hava muhalefeti nedeniyle feribot seferlerinde aksama olacağını bildirerek iptal edilen seferleri duyurdu. İşte, iptal edilen feribot seferleri:

    Kadıköy-Yenikapı-Bursa 24.01.2022 07:06
    Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 24.01.2022 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:06 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

    Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 24.01.2022 09:00
    Değerli Misafirimiz; 24.01.2022 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 09:00 seferimizin saati 08:30 olarak değiştirilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 24.01.2022 08:30

        Değerli Misafirimiz; 24.01.2022 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferimizin saati 09:00 olarak değiştirilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

        Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 24.01.2022 10:30
        Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 24.01.2022 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 10:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

        Kadıköy-Yenikapı-Bursa 24.01.2022 11:35
        Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 24.01.2022 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11:35 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

        Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 24.01.2022 13:15
        Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 24.01.2022 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 13:15 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

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        Haberler Güncel Vapur seferleri iptal mi? 24 Ocak Pazartesi vapur, feribot seferleri iptal mi edildi? Şehir hatları, İDO bugün çalışıyor mu?
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