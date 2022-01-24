Vapur seferleri iptal mi? 24 Ocak Pazartesi vapur, feribot seferleri iptal mi edildi? Şehir hatları, İDO bugün çalışıyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İstanbullu vatandaşlar sabahın erken saatlerinde işe gitmek için yola koyuldu ve vapur, feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı yapılıp yapılmayacağını öğrenmek istiyor. İşte detaylar...