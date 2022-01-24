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    • 24.01.2022 07:51
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    Motokuryeler çalışıyor mu? 24 Ocak motokuryeler yasaklandı mı? Yemeksepeti, Getir çalışmıyor mu? Siparişler iptal mi?

    Motokuryeler çalışıyor mu? Sabah saatlerinden itibaren İstanbul başta olmak üzere tüm illerden vatandaşlar 24 Ocak Pazartesi motokuryeler yasaklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Online siparişin günümüzde oldukça yayınlaşmasından dolayı, ülke genelinde bu hafta görülen yoğun kar yağışı nedeniyle de motokuryelerin can güvenliği tehlikeye giriyor. Motokuryelerin durumuyla ilgili valilik açıklaması geldi ve Yemeksepeti, Getir, Banabi çalışmıyor mu yoksa çalışıyor mu sorgulamalarının da cevabı netleşmiş oldu. İşte son gelişmeler..

    takvim.com.tr
    Motokuryeler çalışıyor mu?

    Motokuryeler çalışıyor mu? 24 Ocak motokuryeler yasaklandı mı? Yemeksepeti, Getir çalışmıyor mu? Siparişler iptal mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İstanbul genelinde görülen yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar siparişlerini online olarak vermek istiyor ve Yemeksepeti, Getir gibi uygulamaların çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Konuyla ilgili valilik açıklaması geldi, işte detaylar...

    24 OCAK MOTOKURYELER YASAKLANDI MI?

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılmayacağını bildirdi.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyleTrafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, Bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter'lar kullanılmayacaktır." dedi.

        GETİR YEMEKSEPETİ ÇALIŞMIYOR MU?

        Bu gelişme üzerine Getir'den açıklama geldi:

        Kuryelerimizin güvenliğini her şeyin önünde tutuyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerini yakından takip ediyor. ve gereken önlemleri alıyoruz.Tüm yurtta beklenen olumsuz hava koşullarının kuryelerimizin güvenliğini tehlikeye atmaması için hava muhalefetinin uygun olmadığı durumlarda motorlarımızla hizmet vermeyip, araçlarla teslimat yapacağımızı hatırlatmak isteriz.Bu önlemler sebebiyle siparişlerinizde yaşayabileceğiniz gecikme iptaller için göstereceğiniz anlayışa şimdiden teşekkür ederiz.

        Yemeksepeti açıklaması:

        Yemeksepeti restoranları, Yemeksepeti banabi ve yemeksepeti mahalle saha ekipleri bulundukları bölgenin şartlarını yakından takip ederek olumsuz hava koşullarının oluşması durumunda bölge bazlı sipariş alımına ara verebilmektedir. Sahadaki çalışanlarımızın güvenliği en büyük önceliğimizdir. Yurdun birçok bölgesinde yoğun kar yağışı olacağına yönelik yapılan Meteoroloji tahminleri doğrultusunda, bölgenizde zaman zaman ara verilebilecek hizmetimiz için şimdiden anlayışınızı rica ederiz.
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        Haberler Güncel Motokuryeler çalışıyor mu? 24 Ocak motokuryeler yasaklandı mı? Yemeksepeti, Getir çalışmıyor mu? Siparişler iptal mi?
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