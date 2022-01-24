Motokuryeler çalışıyor mu? 24 Ocak motokuryeler yasaklandı mı? Yemeksepeti, Getir çalışmıyor mu? Siparişler iptal mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İstanbul genelinde görülen yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar siparişlerini online olarak vermek istiyor ve Yemeksepeti, Getir gibi uygulamaların çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Konuyla ilgili valilik açıklaması geldi, işte detaylar...
24 OCAK MOTOKURYELER YASAKLANDI MI?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılmayacağını bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyleTrafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, Bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter'lar kullanılmayacaktır." dedi.