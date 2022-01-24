Motokuryeler çalışıyor mu? 24 Ocak motokuryeler yasaklandı mı? Yemeksepeti, Getir çalışmıyor mu? Siparişler iptal mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İstanbul genelinde görülen yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar siparişlerini online olarak vermek istiyor ve Yemeksepeti, Getir gibi uygulamaların çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Konuyla ilgili valilik açıklaması geldi, işte detaylar...