İstanbul'da gece saatlerinden itibaren şiddetini artıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü. İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren, işlerine gitmek isteyen vatandaşlar güne beyaz örtü ile uyandı. Kar uyarılarına uyulup, tedbirli davranılınca trafikte de yoğunluk oluşmadı.

KARA YOLLARINDA DURUM

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Ulucak-Karasuluk kavşakları 0-5. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir-İstanbul istikametlerinde sırasıyla sağ ve sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Bozburun ayrımı-Marmaris yolunun 26. kilometresinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle yolun bir bölümü trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kocaeli-Yalova yolunun 7. kilometresinde sinyalize kavşak çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 53. kilometresinde Rize Havalimanı Kavşağı yapım çalışması nedeniyle Ardeşen-Rize istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 23-30. kilometrelerinde sel hasarları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Alaca-Sorgun yolunun 20-21. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Yolun 28-29. kilometrelerinde ise yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-Akhisar yolunun 2-3. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Tokat-Niksar yolunun 33-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı mevkileri arası) yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ardahan-Çıldır yolunun 27-28. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.