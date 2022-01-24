Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.01.2022 20:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.01.2022 20:38
    ABONE OL

    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 24 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı! İşte son durum...

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 401 bin 636 test yapıldı, 67 bin 23 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

    Buna göre, son 24 saatte 401 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 67 bin 23 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 78 bin 362 oldu.

    18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,23, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,39 olarak kayıtlara geçti.

    AŞILAMADA SON DURUM
    Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 140 milyon 938 bin 758 doza yükseldi.

    18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

    En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

    "SALGIN GÜNDEMDEN ÇIKACAK"
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantı salgının son bulmasının umudu olabilir. Bilimsel çalışmaların sonuçlarına göre aşı olmuş kişiler Omicron ile karşılaştıklarında hem hastalığı kolay atlatıyor hem de bağışıklık seviyesi yükseliyor. Aşınızı olarak yarın için umutlu olun. Salgın gündemden çıkacak." ifadelerini kullandı.

    23 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

        22 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

        21 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

        20 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        19 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            18 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            17 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            16 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                15 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                14 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                13 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                12 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    11 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    10 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    9 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                        8 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                        7 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                        6 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
                            Koronavirüste son durum
                            Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 24 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı! İşte son durum...
                                SON DAKİKA