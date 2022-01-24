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    • 24.01.2022 17:34
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    24 Ocak 2022 marketler saat kaça kadar açık olacak? İstanbul Valiliği son dakika: Bugün kafeler, marketler kaçta kapanacak?

    İstanbul Valiliği tarafından olumsuz hava koşulları nedeniyle son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM’ler bu akşam itibarıyla saat 19.30’da kapatılacaktır." açıklamasında bulundu. Bu gelişmelerle birlikte market çalışma saatleri ve kafelerin çalışma saatlerinde düzenleme yapılıp yapılmadığı merak edildi. Peki, 24 Ocak 2022 marketler saat kaça kadar açık olacak? İstanbul Valiliği son dakika: Bugün kafeler, marketler kaça kadar açık olacak? İşte detaylar!

    24 Ocak 2022 marketler saat kaça kadar açık olacak? İstanbul Valiliği son dakika: Bugün kafeler, marketler kaçta kapanacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika uyarısına göre yoğun kar yağışı devam edecek. Gelen son dakika haberine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai değişikliği olacağını açıkladı. Vali Yerlikaya, Trakya üzerinden girişlerin durdurulduğunu da duyurdu. Yerlikaya, AVM'lerin kapanış saatlerinin de değiştiğini bildirdi. Peki, 24 Ocak 2022 marketler saat kaça kadar açık olacak? İstanbul Valiliği son dakika: Bugün kafeler, marketler kaça kadar açık olacak? İşte merak edilenler!

    BUGÜN KAFELER VE MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

    Kafelerin ve marketlerin çalışma saati ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ancak saatlerde değişiklik olursa haberimize eklenecektir...

    İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışının olumsuz etkileri katlanarak artıyor. Akşam saatlerinde yağışın etkisini arttırması beklenirken bir dizi önlem alındı.

        AVM'e saat ayarı

        Kamu kurumlarından mesai saatleri 15.30'a çekildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM'ler bu akşam itibarıyla saat 19.30'da kapatılacağını duyurdu.

        TRAKYA'DAN İSTANBUL'A ARAÇ GİRİŞİ YASAKLANDI

        Ali Yerlikaya ayrıca, hava şartları nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a araç girişinin yasaklandığını açıkladı. Yerlikaya mesajında, "Kıymetli sürücüler, ikinci bir duyuruya kadar, Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur" ifadelerini dile getirdi.

        İSTANBUL'DA MESAİLER

        İstanbul'da kar yağışının yoğunlaşacağını ifade ederek mesai saatlerinin 15,30'a çekildiğini duyurdu. Yerlikaya, "Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer 15.30'da sona erecektir" dedi.

            HAVALİMANI UÇUŞLARA KAPATILDI

            İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar yarın sabah saat 04.00'e kadar durduruldu. Türk Hava Yolları, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 04.00'e kadar tüm uçuşlarını durdurdu.
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            Haberler Güncel 24 Ocak 2022 marketler saat kaça kadar açık olacak? İstanbul Valiliği son dakika: Bugün kafeler, marketler kaçta kapanacak?
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