24 Ocak 2022 marketler saat kaça kadar açık olacak? İstanbul Valiliği son dakika: Bugün kafeler, marketler kaçta kapanacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika uyarısına göre yoğun kar yağışı devam edecek. Gelen son dakika haberine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai değişikliği olacağını açıkladı. Vali Yerlikaya, Trakya üzerinden girişlerin durdurulduğunu da duyurdu. Yerlikaya, AVM'lerin kapanış saatlerinin de değiştiğini bildirdi. Peki, 24 Ocak 2022 marketler saat kaça kadar açık olacak? İstanbul Valiliği son dakika: Bugün kafeler, marketler kaça kadar açık olacak? İşte merak edilenler!