Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Fatma Girik mesajı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, sanatçıların bir milletin ruh kökünü telif eden, saklı kalmış hissiyat ve özlemlerine tercüman olan edip, edep ve eser müellifleri olduğunu belirtti.
Sanatın, sanat için değil de insan ve toplum için yapılması halinde gerçek hüviyetiyle buluşacağını, gelişmiş bir hürriyet ve hüsnüniyetle billurlaşacağını kaydeden Bahçeli, "Esasen sanatçı bir adım önde olan, olması gereken, topluma rol modellik yapan örnek şahsiyettir. Sanatçı ayıran değil birleştiren, uzaklaştıran değil yakınlaştıran, kutuplaştıran değil kucaklayan, göz ile gönül arasında köprüler kurmayı başaran ortak ve simgesel değerdir. Yeşilçam, Türk sinemasının yüz akı, yüksek arkıdır. Siyah beyazlı yıllarımızın pek çok sahnesi canlı bir resim gibi hatıralarımızın duvarında asılıdır." ifadelerini kullandı.
"O SİNEMANIN MAVİ BAKAN GÖZÜDÜR"
Düşüncesi ve siyasi eğilimi ne olursa olsun milletin gönlünde taht kuran sanatçıların kendilerinin gurur kaynağı olduğuna işaret eden Bahçeli, şunları kaydetti: