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    • 24.01.2022 17:42
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    • 24.01.2022 18:01
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    Son dakika: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu: Anadolu'dan İstanbul yönüne ulaşım durduruldu

    Karayolları Genel Müdürlüğü, Anadolu tarafından İstanbul yönüne ulaşımın Sakarya'dan (İzmit ve İstanbul istikametine) itibaren tüm araçlar için durdurulduğunu duyurdu.

    KGM duyurdu: Bu istikameti kullanacaklar dikkat!

    Anadolu tarafından İstanbul yönüne ulaşım Sakarya'dan itibaren tüm araçlar için durduruldu. Konuya ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama yayımlandı.

    SAKARYA, YALOVA, İZMİT, İZMİR, İSTANBUL...
    Açıklamada, "Anadolu tarafından İstanbul yönüne ulaşım, Sakarya'dan (İzmit ve İstanbul istikametine) itibaren tüm araçlar için durdurulmuştur. Kocaeli'nden ise yalnız ağır taşıt trafiği (İstanbul yönündeki TIR trafiği) durdurulmuştur. Yalova'dan İstanbul ve İzmir istikametindeki ulaşım tüm araçlar için durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.



    KGM tarafından yapılan o açıklama



    TRAKYA'DAN İSTANBUL'A GEÇİŞ YOK
    Trakya'dan İstanbul'a kar yağışı nedeniyle araç girişlerine izin verilmeyeceğinin duyurulmasının ardından araçlar uygulama noktalarından geri çevriliyor.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a araç girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini belirtmesi üzerine özellikle Tekirdağ'da İstanbul istikametindeki yollarda ekipler önlem aldı.



        Tekirdağ Gümüşyaka ve Çerkezköy ilçesi Tepebaşı mevkilerinde trafik ekipleri İstanbul istikametine giden sürücüleri durdurdu.

        İkinci bir duyuruya kadar Trakya'dan İstanbul'a girişlere izin verilmeyeceği belirtilerek sürücülerin dönmeleri istendi.

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde de İstanbul'a araç gidişlerine izin verilmiyor.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri otoban girişinde sürücüleri uyararak denetimlerde bulundu.



        Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada da can ve mal güvenliği için il merkezi ve tüm ilçelerden İstanbul'a her türlü araç çıkışına ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar izin verilmeyeceği bildirildi.

        Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği için yola çıkmamaları istendi.

        Bu arada otogarlarda da ekipler önlem aldı.

        İstanbul yönlü seferlerin iptal edildiği firma yetkililerine ve yolculara duyuruldu. Seferleri iptal olan yolcular otogardan ayrıldı.

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