Son dakika: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu: Anadolu'dan İstanbul yönüne ulaşım durduruldu





Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada da can ve mal güvenliği için il merkezi ve tüm ilçelerden İstanbul'a her türlü araç çıkışına ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar izin verilmeyeceği bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği için yola çıkmamaları istendi.

Bu arada otogarlarda da ekipler önlem aldı.

İstanbul yönlü seferlerin iptal edildiği firma yetkililerine ve yolculara duyuruldu. Seferleri iptal olan yolcular otogardan ayrıldı.