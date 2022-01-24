Son dakika: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu: Anadolu'dan İstanbul yönüne ulaşım durduruldu

Anadolu tarafından İstanbul yönüne ulaşım Sakarya'dan itibaren tüm araçlar için durduruldu. Konuya ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama yayımlandı.
SAKARYA, YALOVA, İZMİT, İZMİR, İSTANBUL...
Açıklamada, "Anadolu tarafından İstanbul yönüne ulaşım, Sakarya'dan (İzmit ve İstanbul istikametine) itibaren tüm araçlar için durdurulmuştur. Kocaeli'nden ise yalnız ağır taşıt trafiği (İstanbul yönündeki TIR trafiği) durdurulmuştur. Yalova'dan İstanbul ve İzmir istikametindeki ulaşım tüm araçlar için durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.
KGM tarafından yapılan o açıklama
TRAKYA'DAN İSTANBUL'A GEÇİŞ YOK
Trakya'dan İstanbul'a kar yağışı nedeniyle araç girişlerine izin verilmeyeceğinin duyurulmasının ardından araçlar uygulama noktalarından geri çevriliyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a araç girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini belirtmesi üzerine özellikle Tekirdağ'da İstanbul istikametindeki yollarda ekipler önlem aldı.