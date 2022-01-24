Kar yağışının İstanbul'u da etkisi altına almasıyla Valilikten peş peşe açıklamalar gelirken ulaşımla ilgili son dakika gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı. Peki, İstanbul metro, metrobüs, tren çalışıyor mu son dakika? 24 Ocak Pazartesi İstanbul İETT otobüs seferleri iptal mi edildi? İşte detaylar!
İstanbul metro, metrobüs, tren çalışıyor mu son dakika? 24 Ocak Pazartesi İstanbul otobüs seferleri iptal mi edildi?
Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer saatlerinde değişiklik yaşanabilir.
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA YARIN SEFERLERDE YÜZDE 15 AZALTMA YAPILACAK
Sabiha Gökçen Havalimanı, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı. Buna göre yarın seferlerde yüzde 15 azaltma yapılacak.