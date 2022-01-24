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    İstanbul metro, metrobüs, tren çalışıyor mu son dakika? 24 Ocak Pazartesi İstanbul İETT otobüs seferleri iptal mi edildi?

    İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar oluyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tedbirleri peş peşe açıklıyor. Kentin iç ve batı kesimlerinde kar etkisini iyice hissettirirken, kamu kurumlarında görevli memurların mesaisi 15.30'da sona erdi. AVM'ler bugün 19:30'da kapanacak. Öte yandan ulaşımla ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Vatandaşlar arama motorlarında, "İstanbul metro, metrobüs, tren çalışıyor mu son dakika? 24 Ocak Pazartesi İstanbul otobüs seferleri iptal mi edildi? " Sorularına yanıt arıyor. İşte İstanbul Valiliği son dakika açıklamalar...

    takvim.com.tr
    İstanbul metro, metrobüs, tren çalışıyor mu son dakika? 24 Ocak Pazartesi İstanbul İETT otobüs seferleri iptal mi edildi?

    Kar yağışının İstanbul'u da etkisi altına almasıyla Valilikten peş peşe açıklamalar gelirken ulaşımla ilgili son dakika gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı. Peki, İstanbul metro, metrobüs, tren çalışıyor mu son dakika? 24 Ocak Pazartesi İstanbul İETT otobüs seferleri iptal mi edildi? İşte detaylar!

    İstanbul metro, metrobüs, tren çalışıyor mu son dakika? 24 Ocak Pazartesi İstanbul otobüs seferleri iptal mi edildi?

    Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer saatlerinde değişiklik yaşanabilir.

    SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA YARIN SEFERLERDE YÜZDE 15 AZALTMA YAPILACAK

    Sabiha Gökçen Havalimanı, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı. Buna göre yarın seferlerde yüzde 15 azaltma yapılacak.

        Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı.

        Açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 25.01.2022 tarihinde yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

        THY, 04.00'e kadar tüm uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.
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        Haberler Güncel İstanbul metro, metrobüs, tren çalışıyor mu son dakika? 24 Ocak Pazartesi İstanbul İETT otobüs seferleri iptal mi edildi?
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