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    • Güncel
    • 25.01.2022 09:13
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    • 25.01.2022 09:13
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    İstanbul Esenler, Harem otobüs seferleri ne zaman başlayacak? İstanbul şehirlerarası otobüs seferleri iptal mi edildi?

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı son dakika paylaşımında "İlimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın 08.00'e kadar durdurulmuştur." ifadelerini kullandı. Peki İstanbul Esenler, Harem otobüs seferleri ne zaman başlayacak? İstanbul şehirlerarası otobüs seferleri iptal mi edildi?

    takvim.com.tr
    İstanbul şehirlerarası otobüs seferleri iptal mi edildi?

    İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle alınan tedbirler peş peşe duyuruluyor. Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar için İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakika açıklamada bulundu. Peki, İstanbul şehirlerarası otobüs seferleri iptal mi edildi? İstanbul Esenler, Harem otobüs seferleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar!

    TRAKYA'DAN DA GİRİŞLER DURDURULMUŞTU

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a araç girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini bildirdi.

    Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

    "Kıymetli sürücüler, ikinci bir duyuruya kadar, Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur."

        İstanbul'da AVM'ler bu akşam itibarıyla 19.30'da kapatılacaktır.

        KGM SON DAKİKA!

        Karayolları Genel Müdürlüğü: Anadolu tarafından İstanbul yönüne ulaşım, Sakarya'dan (İzmit ve İstanbul istikametine) itibaren tüm araçlar için durdurulmuştur. Kocaeli'nden ise yalnız ağır taşıt trafiği (İstanbul yönündeki TIR trafiği) durdurulmuştur. Yalova'dan İstanbul ve İzmir istikametindeki ulaşım tüm araçlar için durdurulmuştur
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        Haberler Güncel İstanbul Esenler, Harem otobüs seferleri ne zaman başlayacak? İstanbul şehirlerarası otobüs seferleri iptal mi edildi?
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