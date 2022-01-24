İstanbul Esenler, Harem otobüs seferleri ne zaman başlayacak? İstanbul şehirlerarası otobüs seferleri iptal mi edildi?

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle alınan tedbirler peş peşe duyuruluyor. Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar için İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakika açıklamada bulundu. Peki, İstanbul şehirlerarası otobüs seferleri iptal mi edildi? İstanbul Esenler, Harem otobüs seferleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar!
TRAKYA'DAN DA GİRİŞLER DURDURULMUŞTU
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a araç girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Kıymetli sürücüler, ikinci bir duyuruya kadar, Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur."