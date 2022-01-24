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    • 25.01.2022 09:06
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    25 Ocak 2022 Salı İstanbul'da kamu çalışanları izinli mi sayılacak? Bugün kamu çalışanları tam gün izinli mi?

    Kamu çalışanlarının izinli olup olmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kar yağışının sonrasında kamu çalışanları ile alakalı açıklama yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlarla alakalı son dakika duyuru yaptı. Peki, Yarın kamu çalışanları tam gün izinli mi? 25 Ocak 2022 Salı İstanbul'da kamu çalışanları izinli mi sayılacak?

    Yarın kamu çalışanları tam gün izinli mi?

    İstanbul'da yaşanan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İstanbul Valiliği tarafından son dakika açıklamalar peş peşe geliyor. İstanbul Valisi Yerlikaya, kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur,işçi ve diğer personellerin mesai saatleri hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Peki, yarın kamu çalışanları tam gün izinli mi? 25 Ocak 2022 Salı İstanbul'da kamu çalışanları izinli mi sayılacak? İştre detaylar!

    25 OCAK 2022 SALI İSTANBUL'DA KAMU ÇALIŞANLARI İZİNLİ Mİ SAYILACAK?

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışının etkili olduğu kentte kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını duyurdu.

    Vali Yerlikaya sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.

    Yerlikaya, "Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur,işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır" ifadelerini kullandı.

    Kar yağışı yurdun büyük bir bölümünde etkili olmaya devam ediyor.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), hayatı olumsuz etkileyen kar yağışıyla ilgili bir açıklama yaptı.

    Ülke genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlardan meteorolojik uyarıları takip ederek zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını istedi.

        Kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artırdığı İstanbul'da bazı önlemler alındı.

        Buna göre;

        - İkinci bir duyuruya kadar Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların kente girişine izin verilmeyecek.

        - Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki çıkışlar yarın sabah saat 08.00'e kadar durduruldu.

        - Ayrıca İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar da saat 04.00'e kadar durduruldu.HABERE GİT

        - Metro ve Marmaray seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı.

        - Güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde çalışanlar dışındaki kamu görevlileri yarın idari izinli sayılacak.

        - İl genelinde hizmet veren tüm kreş ve gündüz bakımevleri 25 Ocak Salı günü tatil edildi.

        ANADOLU'DAN İSTANBUL'A ULAŞIM TIR'LAR HARİÇ TRAFİĞE AÇILDI

        Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Anadolu'dan İstanbul yönüne ulaşımın, TIR'lar hariç trafiğe açıldığını duyurdu.

        KGM'nin yaptığı yazılı açıklamada, Anadolu'dan İstanbul istikametine yol durumuna ilişkin son gelişmeler paylaşıldı.

        Anadolu'dan İstanbul'a giden araçlar için, yoğun kar yağışından dolayı çevre illerde bekletilen TIR'lar hariç olmak üzere, İstanbul Anadolu Yakası'na ulaşımın trafiğe açıldığı belirtilen açıklamada, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiğinin altı çizildi.



        TRAFİK FELÇ

        İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini artırırken, trafiğin durma noktasına geldiği yerlerde sürücüler ve yayalar zor anlar yaşıyor.

        İstanbul'da Meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı yoğun kar yağışı, özellikle kentin batı ilçelerinde etkili olmaya başladı. Sultangazi, Esenyurt, Avcılar, Bağcılar, Güngören, Bakırköy, Arnavutköy'de etkisini artıran ve bazı noktalarda tipi şeklinde yağan kar, görüş mesafesini düşürdüğü için sürücüler araçlarıyla kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.

        Kar yağışının yoğun olduğu noktalarda yollarda kalan bazı araçları vatandaşlar itmek zorunda kaldı.

        Yağışın yoğunluğu nedeniyle trafik, Avrupa yakasındaki pek çok noktada durma noktasına geldi. Toplu taşıma araçlarıyla evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı. Kapanan yollardaki pek çok araç içinde sürücü ve yolcuların beklediği görüldü.

        METRO İSTASYONLARINDA KUYRUK

        Kara yoluyla gitmek istedikleri yerlere ulaşamayan ve metroyu tercih eden vatandaşlar ise metro istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kar yağışı nedeniyle metrobüs sayısının da az olduğu gözlendi.

        ÇOK SAYIDA KAZA

        TEM Otoyolunda TIR sürücüleri bölgedeki dinlenme tesislerine yönlendirildi. Kar yağışının etkisiyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

            METEOROLOJİ'DEN UYARI

            Kar yağışının cuma gününe kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

            Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Marmara'nın güney ve doğusu, Malatya ve Adıyaman çevreleri ile Konya, Karaman, Gaziantep ve Kilis için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

            Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güney ve doğusunda görülecek kar yağışlarının yer yer kuvvetli rüzgar ile Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey ilçelerinde orta kuvvette (5-15 santimetre) olması bekleniyor.

            Yarın akşam saatlerinden sonra ise Malatya ve Adıyaman çevrelerinde görülecek kar yağışlarının Malatya il geneli ile Adıyaman'ın kuzeyinde yoğun (20-50 santimetre) olacağı tahmin ediliyor.

            Kar yağışlarının yarın sabah saatlerinden itibaren Konya il merkezi ve güneyi ile Karaman'ın batısında yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli (8-25 santimetre) olması bekleniyor.

            Yarın akşam saatlerinden sonra Gaziantep il geneli ile Kilis'in kuzeyinde görülecek kar yağışlarının ise yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli (10-25 santimetre) olacağı tahmin ediliyor.

            Kuvvetli kar yağışı nedeniyle, başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, yüksek kar örtüsünün oluğu yerlerde çığ riski ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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            Haberler Güncel 25 Ocak 2022 Salı İstanbul'da kamu çalışanları izinli mi sayılacak? Bugün kamu çalışanları tam gün izinli mi?
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