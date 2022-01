Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru törenle anıldı

"Bu kentin her sokağı her çocuğu her garibanı her yardıma muhtaç olanı her kadını ve her erkeği onu 'Gaffar baba' diye adlandırmıştır. Bu herkese kısmet olmayacak bir gönüllerde taht kurmaydı. Diyarbakır'da gezdiğimiz her sokakta, gördüğümüz birçok iş yerinde ve evde onun o gülen yüzüyle fotoğrafını görüyoruz. Diyarbakırlılar Ali Gaffar Okkan'ı unutmadılar ve unutmayacaklar. Çünkü o bu kenti çok seviyordu. Gerçekten de Diyarbakırlılar da Okkan'ı çok sevmişti. Terörün lanet yüzünü biz burada 21 yıl önce bir kez daha gördük."