Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru törenle anıldı

"İl Emniyet Müdürlüğünün bütün personeli ve Türkiye'de çalışan bütün güvenlik kuvvetleri bu tarz olaylar tekrar meydana gelmesin, vatandaşlarımızda terör kaygısı olmasın, hiçbir yerde bombalar patlamasın, ülkemizin huzur içinde olması için görev yapıyoruz." ifadelerini kullanan Aşkın, Okkan'ın yolunda giden yaklaşık 10 bin personelin onun hizmetlerini sürdürmeye çalıştığını aktardı.

Aşkın, şöyle konuştu:

"Diyarbakır halkının gönlünün kazanılması için ne gerekiyorsa onu yapmaya devam ediyoruz. Bugün kentin sokaklarında huzur var. Diyarbakır'da anneler çocukları okula veya işe giderken hiçbir şekilde endişe etmiyor. Emin olsunlar ki; Ali Gaffar Okkan'ın meslektaşları olarak onun bıraktığı bayrağı çok daha ileriye götürme hedef ve kararlığı içerisindeyiz. Bu azimle çalışıyoruz. Bundan Diyarbakırlılar emin olsun.