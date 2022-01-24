Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru törenle anıldı

24 Ocak 2001 tarihinde şehit edilen Okkan ile polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy için İl Emniyet Müdürlüğünce, saldırının gerçekleştirildiği merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.
Törene katılan gaziler, polis memurları ve vatandaşlar Şehitlik Anıtı'na karanfil bıraktı. Bazı binaların balkonlarına ve camlarına Okkan'ın fotoğrafı asıldı.
İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, törende yaptığı konuşmada, 24 Ocak 2001'de terör örgütünün kurduğu hain pusu sonucu şehadete uğurladıkları yiğit polis memuru Okkan ve mesai arkadaşlarını anmak için bir araya geldiklerini söyledi.