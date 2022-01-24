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    D-100 kara yolu İstanbul-Ankara ulaşımı kontrollü olarak başladı

    Son dakika haberi! Kar yağışı ve soğuk havaya bağlı buzlanma nedeniyle kapatılan D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde Ankara ve İstanbul yönüne ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı.

    AA
    İstanbul-Ankara ulaşımı kontrollü olarak başladı

    Kar yağışı ve soğuk havaya bağlı buzlanma nedeniyle kapatılan D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde Ankara ve İstanbul yönüne ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı.

    Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilde devam eden kar yağışı ve soğuk havaya bağlı buzlanma nedeniyle D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminin trafiğe kapatıldığını hatırlattı.

    Atay, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarının ardından yolun kontrollü olarak trafiğe açıldığını aktararak, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.
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        Haberler Güncel D-100 kara yolu İstanbul-Ankara ulaşımı kontrollü olarak başladı
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