MİT, ATM yakan ve polis aracına saldıran PKK'lı teröristi tükürüğünden yakaladı

İstanbul'da 7 bankanın ATM'sini ve bir emniyet aracını yakarak kayıplara karışan terörist, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul polisinin titiz çalışması sonucu tükürüğünden alınan örnekle yakayı ele verdi.
2016'da meydana gelen olay sonrası İstanbul polisi kapsamlı soruşturma başlattı. Yapılan incelemeler kapsamında terör örgütü PKK adına yapılan bir eylemde 22 şüpheli gözaltına alındı.
TÜKÜRÜK NUMUNESİ ALINDI
Şüphelilerin arasında bulunan 3 kişinin daha önce ATM ve polis aracına saldırı düzenlemiş olabileceği istihbaratı üzerine DNA profil karşılaştırması yapılması amacıyla tükürük numunesi alındı.