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    • Güncel
    • 24.01.2022 06:59
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    • 24.01.2022 06:59
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    MİT, ATM yakan ve polis aracına saldıran PKK'lı teröristi tükürüğünden yakaladı

    Son dakika haberi! İstanbul’da 5 yıl önce 7 banka ATM’si ile bir polis aracını molotoflu saldırı düzenleyerek yakan terörist Mehmet E., MİT ve İstanbul polisinin titiz çalışması sonucu olay yerinden alınan tükürük numunesinden yakalandı.

    MİT o haini tükürüğünden yakaladı!

    İstanbul'da 7 bankanın ATM'sini ve bir emniyet aracını yakarak kayıplara karışan terörist, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul polisinin titiz çalışması sonucu tükürüğünden alınan örnekle yakayı ele verdi.


    2016'da meydana gelen olay sonrası İstanbul polisi kapsamlı soruşturma başlattı. Yapılan incelemeler kapsamında terör örgütü PKK adına yapılan bir eylemde 22 şüpheli gözaltına alındı.

    TÜKÜRÜK NUMUNESİ ALINDI
    Şüphelilerin arasında bulunan 3 kişinin daha önce ATM ve polis aracına saldırı düzenlemiş olabileceği istihbaratı üzerine DNA profil karşılaştırması yapılması amacıyla tükürük numunesi alındı.


        Numuneler üzerinde yapılan incelemeler kapsamında 7 banka ATM'si ve bir polis aracına düzenlenen molotof saldırısının Mehmet E., isimli şüpheli tarafından yapıldığı belirlendi.

        Sabah'ın haberine göre, olay yerinden alınan numunelerle tükürük örneği aynı çıkan Mehmet E. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşleme' ve 'Mala Zarar Verme' suçlarından 120 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

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