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    • 25.01.2022 09:12
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    KGM - İstanbul Valiliği son dakika hangi yollar trafiğe kapatıldı? İstanbul'a girişler yasaklandı mı? 25 Ocak İstanbul trafiğe kapalı yollar listesi!

    İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Tüm kent beyaza büründü, ulaşım durdu. Karayolları Genel Müdürlüğü, "Anadolu tarafından İstanbul yönüne ulaşım, Sakarya'dan itibaren tüm araçlar için durdurulmuştur" dedi. İstanbul Valisi Yerlikaya, Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışların yarın 08.00'e kadar durdurulduğunu söyledi. Peki, İstanbul'a girişler yasaklandı mı? KGM - İstanbul Valiliği son dakika hangi yollar trafiğe kapatıldı? 25 Ocak İstanbul trafiğe kapalı yollar listesi!

    takvim.com.tr
    İstanbul’a girişler yasaklandı mı? KGM - İstanbul Valiliği son dakika hangi yollar trafiğe kapatıldı?

    İstanbul'da son yılların en yoğun kar yağışı yaşanıyor. Öğleden sonra etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ana ve ara yollarda kazalar yaşanırken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Trakya yönünden İstanbul'a giriş ve çıkışların durdurulduğunu duyurdu. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından da son dakika açıklama geldi. Peki, İstanbul'a girişler yasaklandı mı? KGM - İstanbul Valiliği son dakika hangi yollar trafiğe kapatıldı? 25 Ocak 2022 İstanbul trafiğe kapalı yollar listesi!

    İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI MI?

    Vali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, 'Kıymetli Sürücüler, İkinci bir duyuruya kadar; Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur.' dedi.

    İkinci bir duyuruda bulunan Yerlikaya, "Kıymetli hemşehrilerim; İlimizde #Esenler, #Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar; yarın (SALI) Çalar saat08.00'e kadar durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.

        KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPANAN YOLLARI DUYURDU! İSTANBUL'DAN ÇIKACAKLAR DİKKAT!

        Karayolları Genel Müdürlüğü: Anadolu tarafından İstanbul yönüne ulaşım, Sakarya'dan (İzmit ve İstanbul istikametine) itibaren tüm araçlar için durdurulmuştur. Kocaeli'nden ise yalnız ağır taşıt trafiği (İstanbul yönündeki TIR trafiği) durdurulmuştur. Yalova'dan İstanbul ve İzmir istikametindeki ulaşım tüm araçlar için durdurulmuştur.

        DENİZ SEFERLERİ DURDURULDU

        Olumsuz hava koşulları sebebiyle Bursa Deniz Otobüsleri ile İstanbul Deniz Otobüsleri seferi iptal etti.

        UÇUŞLAR DURDU

        İstanbul'da etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda iniş ve kalkışlar 18.00'a kadar durduruldu. Havalimanına iniş yapmak için havada tur atan ve yakıt kritiğine giren THY 16 uçağı başka havalimanlarına yönlendirildi. Öte yandan Türk Hava Yolları, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 04.00'a kadar tüm uçuşlarını durdurdu.

        OTOGARLARDAKİ ÇIKIŞLAR DURDURULDU

        İstanbul Valisi Yerlikaya, Twitter hesabından, İstanbul'da kar yağışının akşam saatlerinde yoğunlaşacağını duyurdu. Vali Yerlikaya, paylaşımında, "Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer, 15.30'da sona erecektir" sözlerini kullandı. Vali Yerlikaya "İlimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın 08.00'e kadar durdurulmuştur" dedi.

        AVM'LER 19.30'DA KAPATILACAK

        Vali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM'lerin de bu akşam itibarıyla 19.30'da kapatılacağını söyledi.

            ARNAVUTKÖY'DE ÇOK SAYIDA KAZA, YOLLAR KAPANDI

            İstanbul Arnavutköy'de bir anda başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Kayganlaşan yolda çok sayıda zincirleme kaza meydana geldi. İtfaiye araçlarının ilerleyemediği için kazalara müdahale edemediği belirtiliyor.

            BEYLİKDÜZÜ - BÜYÜKÇEKMECE ARASI E-5 TRAFİĞE KAPANDI

            Beylikdüzü - Büyükçekmece arasında E-5 Karayolu trafiğe kapandı. Çok sayıda araç trafikte kaldı. Ekiplerin yolu açma çalışması sürüyor.

            AFAD: ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN

            İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlardan meteorolojik uyarıları takip ederek, zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını istedi.

            Açıklamada, "Gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ilgili çalışma gruplarından toplamda 72 bin 81 personel, 33 bin 450 araç, makine ve teçhizat görevlendirilmiştir. Düzce, Bolu, Sakarya, Aksaray, Şanlıurfa, Erzincan ve Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 bin 750 vatandaşımız yurtlarda misafir edilmiştir. Yurt genelinde 4 bin 603 kişinin mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevki sağlanmıştır. Bin 340 sıcak yemek, 32 bin 95 içecek, 15 bin 480 kumanya ve 20 bin 680 ikramlık dağıtımı yapılmıştır. Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları takip ederek, bu uyarılar doğrultusunda zorunlu olmadıkça yola çıkmaması önem taşımaktadır. Olumsuz hava koşullarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

            METEOROLOJİ YENİ HARİTAYI YAYINLANDI

            Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Denizli, Muğla çevreleri ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Osmaniye ile Hatay kıyılarında yağmur ve sağanak, Hatay'ın yüksek kesimleri ve Muğla'nın, Antalya'nın ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde karla karışık yağmur ve yer yer kar, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların; İstanbul'un kuzey ve batısı ile boğaz çevresi, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimleri, Balıkesir ve Bursa'nın Marmara'ya bakan kıyı ilçeleri, Antalya'nın doğusunun iç ve yükseklerinde, Konya, Karaman, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
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            Haberler Güncel KGM - İstanbul Valiliği son dakika hangi yollar trafiğe kapatıldı? İstanbul'a girişler yasaklandı mı? 25 Ocak İstanbul trafiğe kapalı yollar listesi!
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