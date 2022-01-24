KGM - İstanbul Valiliği son dakika hangi yollar trafiğe kapatıldı? İstanbul'a girişler yasaklandı mı? 25 Ocak İstanbul trafiğe kapalı yollar listesi!

İstanbul'da son yılların en yoğun kar yağışı yaşanıyor. Öğleden sonra etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ana ve ara yollarda kazalar yaşanırken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Trakya yönünden İstanbul'a giriş ve çıkışların durdurulduğunu duyurdu. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından da son dakika açıklama geldi. Peki, İstanbul'a girişler yasaklandı mı? KGM - İstanbul Valiliği son dakika hangi yollar trafiğe kapatıldı? 25 Ocak 2022 İstanbul trafiğe kapalı yollar listesi!
İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI MI?
Vali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, 'Kıymetli Sürücüler, İkinci bir duyuruya kadar; Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur.' dedi.
İkinci bir duyuruda bulunan Yerlikaya, "Kıymetli hemşehrilerim; İlimizde #Esenler, #Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar; yarın (SALI) Çalar saat08.00'e kadar durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.