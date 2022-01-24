Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.01.2022 18:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.01.2022 18:34
    ABONE OL

    İstanbul'da kar küreme aracı duramayınca 4 araca çarptı!

    İstanbul Esenyurt'ta kar küreme aracı yokuş yolda duramadı. Kaygan yolda kontrolü de kaybedince 4 aracı biçti. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    DHA
    Kar küreme aracı duramayınca 4 araca çarptı!

    Esenyurt'ta kaygan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kar küreme aracı, araçları önüne alarak sürüklendi.

    O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

    İstanbul'da 3 gündür devam eden kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Esenyurt Kıraç Mahallesi'nde, kar küreme aracının sürücüsü yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kaymaya başlayan kar küreme aracı yoldaki diğer araçları da önüne alarak sürüklendi. Kar küreme aracı yolda kalan 4 farklı araca çarparak dururken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kamuoyunda infial yaratacak çirkin bir eylem
    Haberler Güncel İstanbul'da kar küreme aracı duramayınca 4 araca çarptı!
        SON DAKİKA