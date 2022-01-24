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    • 24.01.2022 10:19
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    Son dakika: İstanbul merkezli 4 ilde Bylock kullanıcısı FETÖ'cülere operasyon!

    Son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 4 ilde Bylock kullanıcısı 18 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Çok sayıda şüpheli yakalandı.

    İstanbul merkezli 4 ilde düğmeye basıldı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock programını kullandığı tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen ayrıca örgüt içerisinde de sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen aralarında KHK ile ihraç edilen emniyet müdürü, komiser yardımcısı,aktif görevde bulunan polis memuru ve doktorlarında aralarında bulunduğu haklarımda yakalama kararı verilen 18 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyallere el konurken, aramalar sırasında bazı şüphelilere ait "F" serisi 1 dolar ele geçirildi. Adreslerde gözaltına alınan şüphelilerden bir kısmının sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul merkezli 4 ilde Bylock kullanıcısı FETÖ'cülere operasyon!
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