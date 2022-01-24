25 Ocak 2022 Salı kreşler ve bakımevleri tatil mi edildi? İstanbul'da bugün kreşler ve anaokulları tatil mi?

Kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artırdığı İstanbul'da bazı önlemler alındı.

Buna göre;

- İkinci bir duyuruya kadar Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların kente girişine izin verilmeyecek.

- Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki çıkışlar yarın sabah saat 08.00'e kadar durduruldu.

- Ayrıca İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar da saat 04.00'e kadar durduruldu.HABERE GİT

- Metro ve Marmaray seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı.

- Güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde çalışanlar dışındaki kamu görevlileri yarın idari izinli sayılacak.

- İl genelinde hizmet veren tüm kreş ve gündüz bakımevleri 25 Ocak Salı günü tatil edildi.