25 Ocak 2022 Salı kreşler ve bakımevleri tatil mi edildi? İstanbul'da bugün kreşler ve anaokulları tatil mi?

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. İstanbul'da yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle kreşler ve gündüz bakımevleri ile ilgili İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü duyuru yayınladı. Peki, İstanbul'da yarın kreşler tatil mi? 25 Ocak Salı kreşler ve bakımevleri tatil mi edildi? İşte detaylar!
İstanbul'da yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle tüm kreş ve gündüz bakımevleri yarın tatil edildi.
İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Valiliğinin talimatı üzerine il genelinde hizmet veren tüm kreş ve gündüz bakımevlerinin 25 Ocak Salı tatil edildiği belirtildi.
25 OCAK 2022 SALI İSTANBUL'DA KAMU ÇALIŞANLARI İZİNLİ Mİ SAYILACAK?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışının etkili olduğu kentte kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını duyurdu.