AVM’ler saat kaçta kapanacak? 24 Ocak 2022 İstanbul Valiliği son dakika AVM kararı! AVM’ler yarın açık olacak mı?

İstanbul'daki alışveriş merkezleriyle ilgili önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle AVM kapanış saatlerinde değişikliğe gidildiği bilgisi paylaşıldı. Peki, AVM'ler saat kaçta kapanacak? 24 Ocak 2022 İstanbul Valiliği son dakika AVM kararı nedir? AVM'ler yarın açık olacak mı? İşte o sorunun yanıtı...
AVM'LER SAAT KAÇTA KAPANACAK?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı sebebiyle kentteki alışveriş merkezlerinin saat 19.30'da kapatılacağını bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Kıymetli İstanbullular, ilimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM'ler bu akşam itibarıyla saat 19.30'da kapatılacaktır. Hemşerilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ederim."
YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE TRAKYA'DAN İSTANBUL'A ARAÇ GİRİŞİNE İZİN VERİLMEYECEK
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a araç girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Kıymetli sürücüler, ikinci bir duyuruya kadar, Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur."