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    AVM'ler saat kaçta kapanacak? 24 Ocak 2022 İstanbul Valiliği son dakika AVM kararı! AVM'ler yarın açık olacak mı?

    İstanbul'da etkisini gösteren şiddetli kar yağışı nedeniyle peş peşe alınan yeni kararlar duyuruluyor. Son olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya alışveriş merkezleriyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Bu kapsamda vatandaşlar alışveriş merkezlerinin kapanacağı saati öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, AVM'ler saat kaçta kapanacak? 24 Ocak 2022 İstanbul Valiliği son dakika AVM kararı nedir? AVM'ler yarın açık olacak mı? İşte detaylar...

    AVM’ler saat kaçta kapanacak? 24 Ocak 2022 İstanbul Valiliği son dakika AVM kararı! AVM’ler yarın açık olacak mı?

    İstanbul'daki alışveriş merkezleriyle ilgili önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle AVM kapanış saatlerinde değişikliğe gidildiği bilgisi paylaşıldı. Peki, AVM'ler saat kaçta kapanacak? 24 Ocak 2022 İstanbul Valiliği son dakika AVM kararı nedir? AVM'ler yarın açık olacak mı? İşte o sorunun yanıtı...

    AVM'LER SAAT KAÇTA KAPANACAK?

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı sebebiyle kentteki alışveriş merkezlerinin saat 19.30'da kapatılacağını bildirdi.

    Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

    "Kıymetli İstanbullular, ilimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM'ler bu akşam itibarıyla saat 19.30'da kapatılacaktır. Hemşerilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ederim."

    YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE TRAKYA'DAN İSTANBUL'A ARAÇ GİRİŞİNE İZİN VERİLMEYECEK

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a araç girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini bildirdi.

    Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

    "Kıymetli sürücüler, ikinci bir duyuruya kadar, Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur."

        İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR DURDURULDU

        İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı uçuşları da aksatıyor.

        THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının İstanbul'da etkisini bir süre daha göstermesi bekleniyor.

        Türk Hava Yolları olarak İstanbul Havalimanı operasyonlarımızı seyahat güvenliği ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için 25 Ocak saat 04:00'a kadar durdurma kararı aldık" dedi.

        İstanbul'da dün başlayan yoğun kar yağışının çarşamba sabahına kadar sürmesi bekleniyor.
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        Haberler Güncel AVM'ler saat kaçta kapanacak? 24 Ocak 2022 İstanbul Valiliği son dakika AVM kararı! AVM'ler yarın açık olacak mı?
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