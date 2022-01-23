Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi TCG ufuk, milli ve yerli donanımı ile İngiliz, Fransız ve Çinliler’i kıskandırdı!

Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi TCG Ufuk, Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle denize indirildi. Dünyanın önde gelen savunma yayınlarında, bu habere geniş yer verildi. Türkiye'nin bu alanda ilk 10 ülke arasına girdiği belirtildi.
45 GÜN DENİZDE
İngiliz Jane's Defense "TCG Ufuk zorlu iklim ve deniz şartlarında açık denizde 45 gün görev yapabiliyor" derken Çin'in resmi haber ajansı Xinhua da "Türkiye böylesine bir gemiye sahip dünyadaki 10 ülkeden birisi oldu" ifadelerine yer verdi. Fransız Navalnews ise geminin teknik özelliklerine dekkati çekti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle denize indirilen TCG Ufuk'un kumanda kontrol, elektronik, test ve eğitim sistem donanımlarını Aselsan yaptı.