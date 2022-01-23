Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi TCG ufuk, milli ve yerli donanımı ile İngiliz, Fransız ve Çinliler’i kıskandırdı!





45 GÜN DENİZDE

İngiliz Jane's Defense "TCG Ufuk zorlu iklim ve deniz şartlarında açık denizde 45 gün görev yapabiliyor" derken Çin'in resmi haber ajansı Xinhua da "Türkiye böylesine bir gemiye sahip dünyadaki 10 ülkeden birisi oldu" ifadelerine yer verdi. Fransız Navalnews ise geminin teknik özelliklerine dekkati çekti.