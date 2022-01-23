THY Pegasus 24 Ocak 2022 iptal edilen uçak seferleri listesi! Hangi uçuşlar iptal edildi? Sabiha Gökçen uçak seferleri iptal mi oldu?

Uçuş iptalleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gündeme geldi. THY ve Pegasus başta olmak üzere pek çok hava yolu şirketi olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 Ocak tarihlerinde bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. İşte 24 Ocak tarihinde İstanbul bazlı iptal edilen uçuş seferlerinin listesi ve detaylı bilgiler!