THY Pegasus 24 Ocak 2022 iptal edilen uçak seferleri listesi! Hangi uçuşlar iptal edildi? Sabiha Gökçen uçak seferleri iptal mi oldu?

Uçuş iptalleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gündeme geldi. THY ve Pegasus başta olmak üzere pek çok hava yolu şirketi olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 Ocak tarihlerinde bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. İşte 24 Ocak tarihinde İstanbul bazlı iptal edilen uçuş seferlerinin listesi ve detaylı bilgiler!
Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
Olumsuz hava koşullarını tüm otoriteler ile iş birliği içerisinde takip ediyoruz. 24 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz iptal edilmiştir. Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu kontrol etmenizi öneriyoruz.
Pegasus ise; ''Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesinin, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş sayısına getirdiği kısıtlama doğrultusunda aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir.'' ifadelerini kullandı.