Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.01.2022 19:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.01.2022 19:55
    ABONE OL

    Son dakika: Türk Hava Yolları duyurdu! Olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 sefer iptal edildi

    Türk Hava Yolları (THY) olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 Ocak'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki 31 seferin iptal edildiğini duyurdu. Konuya ilişkin THY'den yapılan açıklamada, "Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu kontrol etmenizi öneriyoruz" ifadelerine yer verildi.

    THY duyurdu! 31 sefer iptal edildi

    Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış ve varışlı olmak üzere 31 seferi iptal etti.

    Konuya ilişkin THY Basın Müşaviri Yahya Üstün bir açıklama yayımladı.



    Üstün, "Olumsuz hava koşullarında tüm ekiplerimiz ile seyahat güvenliğiniz için çalışıyoruz. 23 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz tedbir amaçlı iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.




    Yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" bağlantısından öğrenebilecekleri kaydedildi.
        İstanbul’da kar hızlandı! Flaş uyarı
        Haberler Güncel Son dakika: Türk Hava Yolları duyurdu! Olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 sefer iptal edildi
            SON DAKİKA