Son dakika: Türk Hava Yolları duyurdu! Olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 sefer iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış ve varışlı olmak üzere 31 seferi iptal etti.

Konuya ilişkin THY Basın Müşaviri Yahya Üstün bir açıklama yayımladı.