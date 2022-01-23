Hangi uçuşlar iptal edildi? THY Pegasus 24 Ocak 2022 iptal edilen uçak seferleri listesi! Sabiha Gökçen uçak seferleri iptal mi oldu?

Uçak seferleri hakkında aramalar hız kazandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak seferleri iptal ediliyor. 24 Ocak'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki 31 sefer iptal edildi. Konuya ilişkin THY'den yapılan açıklamada, "Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu kontrol etmenizi öneriyoruz" ifadelerine yer verildi. Peki, Uçak seferleri iptal mi oldu? Hangi uçuşlar iptal edildi? THY, Pegasus 24 Ocak 2022 iptal edilen uçak seferleri listesi!
Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
Olumsuz hava koşullarını tüm otoriteler ile iş birliği içerisinde takip ediyoruz. 24 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz iptal edilmiştir. Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu kontrol etmenizi öneriyoruz.
Pegasus ise; ''Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesinin, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş sayısına getirdiği kısıtlama doğrultusunda aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir.'' ifadelerini kullandı.