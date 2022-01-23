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    • 24.01.2022 15:42
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    Hangi uçuşlar iptal edildi? THY Pegasus 24 Ocak 2022 iptal edilen uçak seferleri listesi! Sabiha Gökçen uçak seferleri iptal mi oldu?

    Uçuş iptalleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gündeme geldi. THY ve Pegasus başta olmak üzere pek çok hava yolu şirketi olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 Ocak tarihlerinde bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. İşte 24 Ocak tarihinde İstanbul bazlı iptal edilen uçuş seferlerinin listesi ve detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    THY Pegasus 24 Ocak 2022 iptal edilen uçak seferleri listesi!

    Uçak seferleri hakkında aramalar hız kazandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak seferleri iptal ediliyor. 24 Ocak'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki 31 sefer iptal edildi. Konuya ilişkin THY'den yapılan açıklamada, "Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu kontrol etmenizi öneriyoruz" ifadelerine yer verildi. Peki, Uçak seferleri iptal mi oldu? Hangi uçuşlar iptal edildi? THY, Pegasus 24 Ocak 2022 iptal edilen uçak seferleri listesi!

    Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

    Olumsuz hava koşullarını tüm otoriteler ile iş birliği içerisinde takip ediyoruz. 24 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz iptal edilmiştir. Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu kontrol etmenizi öneriyoruz.

    Pegasus ise; ''Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesinin, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş sayısına getirdiği kısıtlama doğrultusunda aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir.'' ifadelerini kullandı.

        Ayrıca ücretsiz bilet değişikliği veya iptali için ise firmanın internet adresi, mobil uygulamanın kullanılabileceği gibi çağrı merkezi ile de iletişime geçilebileceği belirtildi.

        İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ İÇİN: https://www.sabihagokcen.aero/yolcu-ve-ziyaretciler/yolcu-rehberi/ucus-bilgi-ekrani Adresine tıklayın!
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        Haberler Güncel Hangi uçuşlar iptal edildi? THY Pegasus 24 Ocak 2022 iptal edilen uçak seferleri listesi! Sabiha Gökçen uçak seferleri iptal mi oldu?
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