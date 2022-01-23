MPİ 23 Ocak 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları! Milli Piyango Şans Topu sonuç sorgulama ekranı!

Şans oyunu sevenlerin gözdesi haline gelen Şans Topu çekilişi gerçekleştiriliyor. Saat 20:00'de başlayacak çekiliş Milli Piyango TV'den canlı olarak izlenebilecek. Bilet sorgulama işlemleri ise "millipiyangoonline.com" adresinde olacak. Peki, 23 Ocak 2022 Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 23 Ocak 2022 Pazar Şans Topu kazanan numalalar hangileri? İşte Milli Piyango 23 Ocak 2022 Şans Topu sonuç sorgulama ekranı!