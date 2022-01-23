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    • 23.01.2022 19:19
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    MPİ 23 Ocak 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları! Milli Piyango Şans Topu sonuç sorgulama ekranı!

    Şans oyunlarını yakından takip eden ve kupon dolduran vatandaşlar Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı araştırmalarını hızlandırdı. 23 Ocak 2022 Şans Topu çekilişi için nefesler tutuldu ve heyecan dolu geri sayım başladı. Kazanma hayali kuranlar kuponlarında oynadıklara rakamların şanslı olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 23 Ocak 2022 Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 23 Ocak 2022 Pazar Şans Topu kazanan numalalar hangileri? İşte Milli Piyango 23 Ocak 2022 Şans Topu sonuç sorgulama ekranı!

    takvim.com.tr
    MPİ 23 Ocak 2022 Şans Topu çekiliş sonuçları!

    Şans oyunu sevenlerin gözdesi haline gelen Şans Topu çekilişi gerçekleştiriliyor. Saat 20:00'de başlayacak çekiliş Milli Piyango TV'den canlı olarak izlenebilecek. Bilet sorgulama işlemleri ise "millipiyangoonline.com" adresinde olacak. Peki, 23 Ocak 2022 Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 23 Ocak 2022 Pazar Şans Topu kazanan numalalar hangileri? İşte Milli Piyango 23 Ocak 2022 Şans Topu sonuç sorgulama ekranı!

    ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

    Haftanın son Şans Topu çekilişi tarihinde yani bu akşam saat 20.00'de gerçekleşecek.

    Çekilişin hemen ardından www.millipiyangoonline.com adresinde yer alan sonuçlar sayfasından kazandıran numaralar ve kazananlar takip edilebiliyor.

        İşte 23 Ocak tarihli Şans Topu çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar;

        https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari linkini ziyaret ederek sonuç ekranını görebilirsiniz.

        ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

        Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
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        Haberler Güncel MPİ 23 Ocak 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları! Milli Piyango Şans Topu sonuç sorgulama ekranı!
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