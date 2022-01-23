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    • 23.01.2022 19:14
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 23 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. İşte haberin detayları ve salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı 23 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.



    Detaylar geliyor...

    Günlük verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Havalandırması yetersiz mekânlarda uzun süre bir arada kalmayalım. Evimizde konuk ağırlarken dikkatli olalım. Yarıyıl tatilinde sosyal hareketliliği biraz azaltalım. Riskli mevsim şartlarını tedbirlerle lehimize çevirelim. Omicron kolay yayılıyor ama yapılacaklar zor değil!" ifadelerini kullandı.

    22 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

        21 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

        20 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        19 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        18 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            17 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            16 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            15 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                14 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                13 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                12 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                11 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    10 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    9 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

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                        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 23 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu
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