Son dakika: Sağlık Bakanlığı 23 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu

Sağlık Bakanlığı 23 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.
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Günlük verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Havalandırması yetersiz mekânlarda uzun süre bir arada kalmayalım. Evimizde konuk ağırlarken dikkatli olalım. Yarıyıl tatilinde sosyal hareketliliği biraz azaltalım. Riskli mevsim şartlarını tedbirlerle lehimize çevirelim. Omicron kolay yayılıyor ama yapılacaklar zor değil!" ifadelerini kullandı.
22 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU