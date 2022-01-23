Son dakika: Sağlık Bakanlığı 23 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu

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Günlük verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Havalandırması yetersiz mekânlarda uzun süre bir arada kalmayalım. Evimizde konuk ağırlarken dikkatli olalım. Yarıyıl tatilinde sosyal hareketliliği biraz azaltalım. Riskli mevsim şartlarını tedbirlerle lehimize çevirelim. Omicron kolay yayılıyor ama yapılacaklar zor değil!" ifadelerini kullandı.