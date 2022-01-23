İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için sınıf geçme notu nedir? Bu yıl sınıfta kalma var mı? MEB açıklaması geldi mi?

Bu yıl sınıfta kalma var mı? Ülke genelinde milyonlarca öğrenci 21 Ocak Cuma günü karnelerini aldı ve kar tatili nedeniyle henüz almamış olanlar ise araştırmalarını hızlandırdı. Peki İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için sınıf geçme notu nedir? Geçtiğimiz yıl koronavirüs pandemisinden dolayı online eğitim gören öğrenciler için sınıfta kalma kaldırılmıştı, peki bu sene yeniden uygulanacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı açıklaması açıklaması geldi mi? Karne notu hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler…
BU YIL SINIFTA KALMA VAR MI?
2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü 81 ilde tüm kademelerde başladı. Yüz yüze eğitimde üç hafta geride kalırken öğrenciler sınıfta kalma kuralını araştırmaya başladı.
Sınıfta kalma konusundaki yönetmelik ise aynı şekilde 2021-2022 eğitim öğretim yılında da uygulanması bekleniyor. Bilindiği gibi 1, 2, 3 ve 4.sınıflarda sınıf tekrarı bulunmuyor.
5, 6, 7 ve 8.sınıflarda ise bir dersten yılsonu puanı 45'ten az olan öğrencinin sınıfı geçme ya da kalma durumu şube öğretmenler kurulu kararına göre belirleniyor. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını sebebiyle ortaokullarda sınıfta kalma uygulanmamıştı.
2021-2022 eğitim öğretil yılında 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda yılsonu ortalaması 50'nin altında olan ve 3 dersten zayıfı olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak.