SON DAKİKA: 103 emekli amiralin darbe imalı Montrö bildirisinde flaş gelişme! TESUD (Türkiye Emekli Subaylar Derneği) gerçeği ortaya çıktı

NASIL SIZDIĞINI SORDULAR

Yönetim Kurulu Üyesi Suat İ. ise metnin nasıl sızdığını sorarak, "Bildiğim kadarı ile sadece sınırlı sayıdaki sorumlu kişilerin adresinde bulunan metnin bir şekli ile yayımlanması düşünülmesi, araştırılması ve değerlendirilmesi gereken konudur. Belki ve yetkili ve sorumluların dışındaki kişi ve/veya birimlerce hukuk dışı yollar ile elde edilip servis edildi." mesajını yazdı.