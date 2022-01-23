SON DAKİKA: 103 emekli amiralin darbe imalı Montrö bildirisinde flaş gelişme! TESUD (Türkiye Emekli Subaylar Derneği) gerçeği ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı, emekli amirallerin "Montrö bildirisi"ne destek veren Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) hakkında inceleme başlatmıştı. 20 Nisan 2021'de dernek başkanı Namık Kemal Çalışkan ile yönetim kurulu üyeleri görevden uzaklaştırıldı. İncelemesini tamamlayan mülkiye müfettişi ve dernekler denetçileri, hazırladıkları raporu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti.
WHATSAPP YAZIŞMALARI İSTENDİ
Yapılan denetim sırasında TESUD yönetim kurulu tarafından "TESUD YNT.KRL" ismiyle WhatsApp grubu kurulduğu ve bazı toplantıların bu grup üzerinden yapıldığı belirlendi. Görevden alınan derneğin yönetim kurulu üyelerine yazı gönderilerek grubun yazışma içeriklerinin verilmesi istendi.
İLK TEKLİF 25 MART'TA
Gruptaki yazışmalara göre, TESUD'un basında yayınlanması için hazırladığı bildiriye ilişkin ilk teklif, 25 Mart 2021'de derneğin yönetim kurulu üyesi Sermet T. tarafından yapılmış. Sermet T.'nin, "Harp okullarına ve astsubay okullarına öğrenci alımıyla ilgili yönetmelik değişikliğinin TSK'nın emir komuta sisteminde ve TSK'da zaman içinde geri döndürülemeyecek büyük bir tahribat yapacağını tarihi örnekler verilerek anlatan bir bildiri yayımlanmasının TESUD'un görevi ve sorumluluğu olduğunu düşünüyorum" mesajını attığı görüldü.