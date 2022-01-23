Türkiye Uzay Ajansı iş başvurusu | TUA'da işe girmek için aranan şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan 'Milli Uzay Programı' Tanıtım Toplantısı, geçtiğimiz yılın başlarında gerçekleşmiş ve Türkiye'nin uzay hedefleri açıklanmıştı.

Bu hedefler arasında yerli ve milli olarak geliştirilen roketle Ay'a ulaşma planları da var. Bu planlar doğrultusunda TUA, iş gücünü daha da artırmak için çeşitli işe alımlar yapacak.

Türkiye Uzay Ajansı, Resmi Gazete'de bir yönetmelik yayınladı ve ajansa girmek için gereken şartları netleştirdi.