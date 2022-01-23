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    • Güncel
    • 23.01.2022 22:40
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    • 23.01.2022 22:40
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    Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan Ankara istikametine doğru yola çıkacaklara uyarı

    Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Bolu-Gerede otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ve tipiden dolayı kapandığını belirterek, Ankara istikametine doğru yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması uyarısında bulundu. İşte habere ilişkin detaylar...

    Ankara istikametine doğru yola çıkacaklar dikkat!

    Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamaları da beraberinde getirdi.

    Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Ankara istikametine doğru yola çıkacak vatandaşalara uyarılarda bulundu.

    Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre, Bolu-Gerede otoyol ve D-100 devlet yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanmış olup ilimizden Ankara istikametine araç geçişine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan Ankara istikametine doğru yola çıkacaklara uyarı
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