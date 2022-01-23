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    • Güncel
    • 23.01.2022 22:12
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    • 23.01.2022 22:15
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    KKTC'de genel seçimler: İlk sonuçlar gelmeye başladı

    KKTC'teki genel seçimde, yüzde 10’u açılan sandıklardan çıkan ilk gayrı resmi sonuçlara göre oyların yüzde 40,95’ini alan iktidardaki Ulusal Birlik Partisi yarışı önde götürüyor.

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