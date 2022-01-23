KKTC'teki genel seçimde, yüzde 10'u açılan sandıklardan çıkan ilk gayrı resmi sonuçlara göre oyların yüzde 40,95'ini alan iktidardaki Ulusal Birlik Partisi yarışı önde götürüyor.
Detaylar geliyor...
- Güncel
- 23.01.2022 22:12
- -
- Son Güncelleme:
-
- 23.01.2022 22:15
KKTC'de genel seçimler: İlk sonuçlar gelmeye başladı
KKTC'teki genel seçimde, yüzde 10’u açılan sandıklardan çıkan ilk gayrı resmi sonuçlara göre oyların yüzde 40,95’ini alan iktidardaki Ulusal Birlik Partisi yarışı önde götürüyor.
KKTC'teki genel seçimde, yüzde 10'u açılan sandıklardan çıkan ilk gayrı resmi sonuçlara göre oyların yüzde 40,95'ini alan iktidardaki Ulusal Birlik Partisi yarışı önde götürüyor.