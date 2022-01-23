BTC Türk çöktü mü, ne zaman düzelecek son dakika? 23 Ocak 2022 BTC Türk hata kodu 503 nedir, nasıl çözülür?

ripto para borsasını takip edenler sorunun çözümü hakkında araştırmalara başladı. Peki, BTCTurk çöktü mü? BTCTurk neden açılmıyor? Btctürk hata kodu 500 - 503 sorunu nedir, nasıl çözülür? İşte detaylar!

BTCTURK ÇÖKTÜ MÜ? NEDEN AÇILMIYOR?

Türkiye'nin en büyük Bitcoin ve kripto para borsaları arasında gösterilen BtcTurk kullanıcıları sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda 503 hata kodu ve 500 hata kodu ile karşılaştıklarını söyledi.

BTCTURK 503 SERVİCE UNAVAİLABLE NE DEMEK?

503 Service Unavailable Hatası, web sunucusunun kullanılabilir olmadığı durumlarda meydana gelen bir HTTP durum kodu hatasıdır.

503 Service UnavailableHatasını herhangi bir web tarayıcısı veya herhangi bir işletim sistemi kullanan bilgisayarda hatta bir akıllı telefon veya tablette bile karşılaşabilirsiniz. Bu hatanın giderilmesi için sunucunun tekrardan aktif hale gelmesini beklemeniz ve imkanınız varsa internet hattınızı yeniden başlatmanız çözüm olabilir.

BTCTURK HAKKINDA

BtcTurk, 2013 yılında Türk lirası ile ilk Bitcoin alım satım işleminin gerçekleştirildiği Türkiye'nin Türk lirası tabanlı ilk kriptopara alım satım platformudur. 1 Temmuz 2013 tarihinde iş insanı Kerem Tibuk tarafından kurulmuş, 2018 yılında QNB Finansinvest CEO'su Özgür Güneri tarafından devralınmıştır. Akbank, Fibabanka, Denizbank, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi ve Ziraat Bankası ile işbirliği yapmıştır. Temmuz 2020'de yurt dışından da kullanıcı kabulüne başlayan BtcTurk'ün kullanıcıları Türk lirası, Bitcoin ve Tether ile kripto para alıp satabilmektedir.