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    • 23.01.2022 22:30
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    Son dakika: Valilik duyurdu! İstanbul'da bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak

    İstanbul'da etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamaları da beraberinde getirdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacağını duyurdu.

    Motosiklet ve scooter kullanımına kısıtlama

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılmayacağını bildirdi.

    "SEYİR VE CAN GÜVENLİĞİ..."
    Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooterlar kullanılmayacaktır." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Valilik duyurdu! İstanbul'da bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak
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