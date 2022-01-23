EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM EKPSS tercih sonucu sorgulama ekranı! 2022 engelli memur alımı

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM EKPSS tercih sonucu sorgulama ekranı adayların erişimine açıldı mı? 2022 engelli memur alımı sonucu ile ilgili açıklama geldi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tercih sonuçları için heyecan dolu geri sayım başladı. Peki hangi tarihte duyurulacak? İşte ayrıntılar...
2022 EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
5 Ocak 2022 tarihinde başlayan EKPSS tercihleri sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Tercih işlemleri 14 Ocak tarihinde sona ermişti. ÖSYM tarafından daha önce gerçekleşen tercih işlemleri dikkate alındığında, EKPSS tercih sonuçlarının 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
EKPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.