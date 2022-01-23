Bu yıl sınıfta kalma var mı? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için sınıf geçme notu nedir? MEB açıklaması geldi mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 6 Eylül'de başlayan 2021-2022 eğitim ve öğrenim yılının ilk dönemi 21 Ocak'ta sona erdi ve 4 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak. Karnelerini alan öğrencilerin yanı sıra şehrindeki kar tatilinden dolayı henüz karnesini alamamış olanlar da var ve karne notu hesaplamasının nasıl yapıldığını, sınıfta kalma olup olmadığını öğrenmek istiyor. İşte ayrıntılar...
BU YIL SINIFTA KALMA VAR MI?
2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü 81 ilde tüm kademelerde başladı. Yüz yüze eğitimde üç hafta geride kalırken öğrenciler sınıfta kalma kuralını araştırmaya başladı.
Sınıfta kalma konusundaki yönetmelik ise aynı şekilde 2021-2022 eğitim öğretim yılında da uygulanması bekleniyor. Bilindiği gibi 1, 2, 3 ve 4.sınıflarda sınıf tekrarı bulunmuyor.
5, 6, 7 ve 8.sınıflarda ise bir dersten yılsonu puanı 45'ten az olan öğrencinin sınıfı geçme ya da kalma durumu şube öğretmenler kurulu kararına göre belirleniyor. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını sebebiyle ortaokullarda sınıfta kalma uygulanmamıştı.
2021-2022 eğitim öğretil yılında 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda yılsonu ortalaması 50'nin altında olan ve 3 dersten zayıfı olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak.