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    • 23.01.2022 09:33
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    Bu yıl sınıfta kalma var mı? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için sınıf geçme notu nedir? MEB açıklaması geldi mi?

    Bu yıl sınıfta kalma var mı? Ülke genelinde milyonlarca öğrenci 21 Ocak Cuma günü karnelerini aldı ve kar tatili nedeniyle henüz almamış olanlar ise araştırmalarını hızlandırdı. Peki İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için sınıf geçme notu nedir? Geçtiğimiz yıl koronavirüs pandemisinden dolayı online eğitim gören öğrenciler için sınıfta kalma kaldırılmıştı, peki bu sene yeniden uygulanacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı açıklaması açıklaması geldi mi? Karne notu hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler…

    takvim.com.tr
    Bu yıl sınıfta kalma var mı?

    Bu yıl sınıfta kalma var mı? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için sınıf geçme notu nedir? MEB açıklaması geldi mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 6 Eylül'de başlayan 2021-2022 eğitim ve öğrenim yılının ilk dönemi 21 Ocak'ta sona erdi ve 4 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak. Karnelerini alan öğrencilerin yanı sıra şehrindeki kar tatilinden dolayı henüz karnesini alamamış olanlar da var ve karne notu hesaplamasının nasıl yapıldığını, sınıfta kalma olup olmadığını öğrenmek istiyor. İşte ayrıntılar...

    BU YIL SINIFTA KALMA VAR MI?

    2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü 81 ilde tüm kademelerde başladı. Yüz yüze eğitimde üç hafta geride kalırken öğrenciler sınıfta kalma kuralını araştırmaya başladı.

    Sınıfta kalma konusundaki yönetmelik ise aynı şekilde 2021-2022 eğitim öğretim yılında da uygulanması bekleniyor. Bilindiği gibi 1, 2, 3 ve 4.sınıflarda sınıf tekrarı bulunmuyor.

    5, 6, 7 ve 8.sınıflarda ise bir dersten yılsonu puanı 45'ten az olan öğrencinin sınıfı geçme ya da kalma durumu şube öğretmenler kurulu kararına göre belirleniyor. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını sebebiyle ortaokullarda sınıfta kalma uygulanmamıştı.

    2021-2022 eğitim öğretil yılında 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda yılsonu ortalaması 50'nin altında olan ve 3 dersten zayıfı olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak.

        SINIF GEÇME NOTU KAÇ?

        Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;

        - İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70,

        - İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir.

        KARNE NOTU HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Karne notu ortalaması özellikle ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye ve liseden üniversiteye geçişlerde öğrenciler için büyük önem taşıyor. Bu nedenle de her dönem sonunda öğrenciler karne notu ortalaması hesabı yapıyor.

        Karne notu hesaplaması yapılırken, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanıyor ve çıkan rakam, toplam yazılı sayısına bölünüyor.

        Bu işlem tüm dersler için tek tek yapılır ve çıkan notlar toplanır.

        Ardından elde edilen puan öğrencinin o dönem aldığı ders sayısına bölünür.

        Çıkan sayı karne notu ortalamasıdır.
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        Haberler Güncel Bu yıl sınıfta kalma var mı? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için sınıf geçme notu nedir? MEB açıklaması geldi mi?
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