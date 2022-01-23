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    • Güncel
    • 23.01.2022 21:24
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    • 23.01.2022 21:24
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    Şırnak'ta zehir operasyonu! 52 kilo 639 gram uyuşturucu ele geçirildi

    Son dakika haberleri... Şırnak'ın Uludere ilçesinde uyuşturucu operasyonu yapıldı. Narkotik ekiplerince durdurulan ve hassas burunlu narkotik köpeği Stark'ın da desteğiyle yapılan aramada tırda gizlenmiş 52 kilo 639 gram eroin ele geçirildi.

    Hassas burundan kaçmadı!

    Şırnak'ın Uludere ilçesinde arama yapılan tırda 52 kilo 639 gram eroin ele geçirildi.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında bir tırda uyuşturucu olduğu belirlendi.

    Narkotik ekiplerince durdurulan ve hassas burunlu narkotik köpeği Stark'ın da desteğiyle yapılan aramada tırda gizlenmiş 52 kilo 639 gram eroin ele geçirildi.

    Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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    Haberler Güncel Şırnak'ta zehir operasyonu! 52 kilo 639 gram uyuşturucu ele geçirildi
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