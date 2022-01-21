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    • Güncel
    • 21.01.2022 10:42
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    • 21.01.2022 10:47
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    Son dakika: Gaziantep'te yoğun kar kapıda: İkinci dalga uyarısı geldi! 1 hafta boyunca sürecek

    Son dakika haberine göre Gaziantep Valisi Davut Gül, yarından itibaren 1 hafta boyunca kentte yoğun kar beklendiğini bildirdi. Gül, yazılı açıklamasında, kent genelinde karla mücadelenin devam ettiğini belirtti. Meteorolojik verilere göre, yarından itibaren kentte yoğun kar yağışı olacağının tahmin edildiğini ifade eden Gül, "Tatile gidecek kişiler, yol ve hava durumunu takip etsin lütfen. Ayrıca karla mücadele çalışmalarımız sürüyor. Ana caddeler başta olmak üzere yollarda düzensiz park eden araçlar çalışmaları olumsuz etkiliyor. Lütfen, kamyon/tır ve binek araçlarınızı uygun yerlere park ediniz. Ulaşımı aksatan araçları trafik ekiplerimiz çekmeye başlayacaklar." uyarısında bulundu.

    İkinci dalga uyarısı geldi!

    Geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışı nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu trafiğe kapanmış, mahsur kalan binlerce vatandaş kurtarılmıştı.

    Tırların ve diğer araçların kazaya karıştığı otoyolda uzun kuyruklar oluşmuştu.



    İKİNCİ DALGA UYARISI GELDİ
    Son dakika haberine göre Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medyadan peş peşe yaptığı uyarılarla Cumartesi günü ikinci kar yağışı dalgasının geleceğini duyurdu.


    Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda Cumartesi gününden itibaren kar yağışı beklendiğini ve yağışın 1 hafta boyunca süreceğini belirtti. Gül paylaşımında, "Sevgili hemşehrilerim, 22 Ocak cumartesiden itibaren bir hafta boyunca Gaziantep'e yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar lastiği ya da zinciri takılı olmayan araçların trafiğe çıkmasına müsaade edilmeyecektir. Tatile gidecek kişiler, yol ve hava durumunu takip etsin lütfen" ifadelerini kullandı.

    Gül, ardından yaptığı paylaşımda ise yol kenarlarına araç park edilmesi nedeniyle karla mücadele çalışmalarının aksadığını ifade ederek, uyarılarda bulundu. Gül uyarılarını şöyle sürdürdü:



        YURTTA HAVA DURUMU
        "Yarın yoğun kar yağışı bekleniyor. Ana caddeler başta olmak üzere yollarda düzensiz park eden araçlar çalışmaları olumsuz etkiliyor. Lütfen, kamyon/tır ve binek araçlarınızı uygun yerlere park ediniz. Ulaşımı aksatan araçları trafik ekiplerimiz çekmeye başlayacaklar."

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz (Ordu hariç) ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



        Yağışların, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz'in batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
        Hava sıcaklığının Trakya kesiminde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

        Rüzgarın ise güney ve güneybatı zamanla Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Göller Yöresi ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/ sa) olarak esmesi bekleniyor.



        Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
        Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
        İstanbul: Çok bulutlu, kıyılarının yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 10
        İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 13
        Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 11
        Bursa: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 12



        Antalya: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 13
        Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı 12
        Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10
        Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -4
        Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 3

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        Haberler Güncel Son dakika: Gaziantep'te yoğun kar kapıda: İkinci dalga uyarısı geldi! 1 hafta boyunca sürecek
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