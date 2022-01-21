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    • Güncel
    • 21.01.2022 07:54
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    • 21.01.2022 07:54
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    Son dakika: İDO ve BUDO'da olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri

    Son dakika haberi... Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

    İDO ve BUDO’da sefer iptalleri

    İDO ve BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle:

    İDO
    Yenikapı-Yalova - 07.45
    Bandırma-Yenikapı-Kadıköy - 07.45
    Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30
    Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.15

    BUDO
    07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
    08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
    09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
    09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
    10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
    10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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    Haberler Güncel Son dakika: İDO ve BUDO'da olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri
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