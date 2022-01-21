Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kar yağışı fırtınası yolda | 21 Ocak hava durumu

Son dakika kar yağışı uyarısı geldi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz (Ordu hariç) ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz'in batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
BİR UYARI DA AKOM'DAN
AKOM verilerine göre, 21 Ocak Cuma günü sabah saat 10.00 itibariyle, İstanbul'un büyük bölümünde kuvvetli yağmur, akşam saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de karla karışık yağmur, gece yarısı itibariyle de kentin tümünde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
METEOROLOJİDEN KUVVETLİ YAĞIŞ VE YOĞUN KAR UYARISI
Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz'in batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL İÇİN SAAT BELLİ OLDU
İstanbul'da sağanak şeklinde başlayan yağışın akşam saatlerinden sonra kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi bekleniyor. İstanbul'da Kar Yağışı cumartesi, pazar ve pazartesi günü etkili olacak.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgarın, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Göller Yöresi ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli( 40 - 70 km / sa) olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ZİRAİ DON UYARISI
Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Akdeniz Bölgelerinin kıyılarında ve iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise orta ve yer yer kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
Meteoroloji, İstanbul dahil 19 kente bugün beklenen yağışlar nedeniyle sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.