Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 15 tatilin uzatılacağı iddiaları gündeme gelirken, MEB konuya açıklık getirdi. Peki sömestr tatili kaç gün olacak? 15 tatil uzatılacak mı? İşte detaylar...
15 TATİL UZAYACAK MI? YARIYIL TATİLİ (SÖMESTR) 21 GÜNE UZATILACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Özer, bugün başlayacak yarıyıl tatilini uzatmayı gerektirecek herhangi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada yarıyıl tatilinin uzamayacağını, yüz yüze eğitimin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.
6 Eylül'de başlayan Yüz Yüze Eğitim döneminin 21 Ocak'ta son ders zilinin çalmasıyla iki haftalık yarıyıl tatili başladı. 1. Yarıyıl Karne Dağıtım Töreni için Ankara'da Kavaklı İlkokulu'nda öğrencilerle buluşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "7 Şubat'ta yüz yüze eğitim için aynı kararlılıkla tekrar buluşacağız" dedi.
Bakanlık görevinde öğrencilere ilk kez karnelerini dağıtan Özer, çocuklara büyüyünce ne olmak istediklerini sordu. Öğrencilerden polis, jandarma ve öğretmen cevaplarını aldı. Özer, "Yüz yüze eğitime kaldığımız yerden, aynı kararlılıkla devam edeceğiz. 7 Şubat'ta tekrar buluşacağız. Şimdi bol bol dinleneceğiz, kitap okuyacağız, ailelerimizle vakit geçireceğiz. Buradan da18 milyon arkadaşımıza el sallayıp 'iyi tatiller' diliyoruz" dedi.