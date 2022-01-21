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    • 21.01.2022 10:48
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    15 tatil uzayacak mı? Yarıyıl tatili (sömestr) 21 güne uzatılacak mı? MEB'den son dakika açıklama! 2022 2. dönem başlama tarihi...

    Milyonlarca öğrenci 15 tatil hakkında araştırmalara başladı. Bugün karnelerini alan öğrenciler yarıyıl tatilinin ne zaman biteceğini merak ediyor. Son günlerde artan vaka sayıları sonrası "Yarıyıl tatili uzayacak mı? Sömestr tatili ne zaman bitecek?" Şeklinde soruların yanıtı araştırılıyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından son dakika açıklama geldi. Peki, 15 tatil uzayacak mı? Yarıyıl tatili (Sömestr) 21 güne uzatılacak mı? 2. dönem ne zaman başlayacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    15 tatil uzayacak mı? Yarıyıl tatili sömestr 21 güne uzatılacak mı? MEB’den son dakika açıklama! 2022 2. dönem başlama tarihi...

    Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 15 tatilin uzatılacağı iddiaları gündeme gelirken, MEB konuya açıklık getirdi. Peki sömestr tatili kaç gün olacak? 15 tatil uzatılacak mı? İşte detaylar...

    15 TATİL UZAYACAK MI? YARIYIL TATİLİ (SÖMESTR) 21 GÜNE UZATILACAK MI?

    Milli Eğitim Bakanı Özer, bugün başlayacak yarıyıl tatilini uzatmayı gerektirecek herhangi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada yarıyıl tatilinin uzamayacağını, yüz yüze eğitimin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

    6 Eylül'de başlayan Yüz Yüze Eğitim döneminin 21 Ocak'ta son ders zilinin çalmasıyla iki haftalık yarıyıl tatili başladı. 1. Yarıyıl Karne Dağıtım Töreni için Ankara'da Kavaklı İlkokulu'nda öğrencilerle buluşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "7 Şubat'ta yüz yüze eğitim için aynı kararlılıkla tekrar buluşacağız" dedi.

    Bakanlık görevinde öğrencilere ilk kez karnelerini dağıtan Özer, çocuklara büyüyünce ne olmak istediklerini sordu. Öğrencilerden polis, jandarma ve öğretmen cevaplarını aldı. Özer, "Yüz yüze eğitime kaldığımız yerden, aynı kararlılıkla devam edeceğiz. 7 Şubat'ta tekrar buluşacağız. Şimdi bol bol dinleneceğiz, kitap okuyacağız, ailelerimizle vakit geçireceğiz. Buradan da18 milyon arkadaşımıza el sallayıp 'iyi tatiller' diliyoruz" dedi.

        EN AZ BİR KİTAP OKUYUN
        Bakan Özer öğrencilere şunları söyledi: "5 ay büyük sabırla bugüne geldiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Maskeye, mesafeye, hijyene riayet etmemiş olsaydınız okullar 5 ay açık kalamazdı. Bu yüzden sizi kutluyorum. Bu iki haftalık yarıyıl tatilinde en az 1 tane kitap okuyun. Anlaştık mı? Velilerimizde kitap alsınlar. Öğretmenlerimiz de bu süreçte çok yoruldular, büyük fedakarlık gösterdiler."

        OKULLARI HİÇ KAPATMAYALIM
        Helin isimli öğrenciye "Okulların açık kalmasından memnun musun" diye soran Bakan Özer, "memnunum" yanıtını aldı. Bakan Özer, "Okulların açık kalmasından herkes memnun. Maskeye, mesafeye dikkat edelim, okulları hiç kapatmayalım" dedi.
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        Haberler Güncel 15 tatil uzayacak mı? Yarıyıl tatili (sömestr) 21 güne uzatılacak mı? MEB'den son dakika açıklama! 2022 2. dönem başlama tarihi...
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