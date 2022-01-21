EN AZ BİR KİTAP OKUYUN

Bakan Özer öğrencilere şunları söyledi: "5 ay büyük sabırla bugüne geldiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Maskeye, mesafeye, hijyene riayet etmemiş olsaydınız okullar 5 ay açık kalamazdı. Bu yüzden sizi kutluyorum. Bu iki haftalık yarıyıl tatilinde en az 1 tane kitap okuyun. Anlaştık mı? Velilerimizde kitap alsınlar. Öğretmenlerimiz de bu süreçte çok yoruldular, büyük fedakarlık gösterdiler."