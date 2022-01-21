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    • 21.01.2022 17:20
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    Antalya'da sahte içki operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

    Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan sahte içki operasyonunda 3 adres ve 2 araçta yapılan aramada 635 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 127 aroma kiti, sahte etiketler, 2 tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

    Antalya'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

    Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki ve alkol imal ederek piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

    Kepez ilçesinde belirlenen 3 adres ve 2 araçta yapılan aramada 635 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 127 aroma kiti, sahte etiketler, 2 tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

    Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

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    Haberler Güncel Antalya'da sahte içki operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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