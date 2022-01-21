Antalya'da sahte içki operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Antalya'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki ve alkol imal ederek piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Kepez ilçesinde belirlenen 3 adres ve 2 araçta yapılan aramada 635 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 127 aroma kiti, sahte etiketler, 2 tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.