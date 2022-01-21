Gaziantep Şehitkamil'de icradan satılık 131 metrekare daire! Fiyatıyla ucuza geliyor

T.C. Gaziantep İcra Dairesi tarafından Şehitkamil'de icradan satılık 131 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 512.537 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 17.03.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte daireye dair detaylar:



Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Gazikent Mahallesi,5493 ada, 1 parsel C Blok, 5.kat, 22nolu bağımsız bölümde kayıtlı 5990/1046215 arsa paylı taşınmaz mesken niteliğindedir. Taşınmaz dosyada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün imar paftalarına göre; imar planında E:2.00, Hmax:36.50 konut yapı adasına gelmektedir. Mahallinde Burak mahallesi sınırları içerisinde bulunan parsel, konum olarak 06043 nolu cadde ile 06092 ve 06096 nolu sokaklara cepheli konumda bulunmaktadır.



İlana gitmek için tıklayın