Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa-Lefkoşa yolunda trafik kazası geçirdi.

Ataoğlu'nun, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi.

FİKRİ ATAOĞLU KİMDİR?

1964 yılında Avtepe'de doğdu. İlk, Orta ve Lise Eğitimini Gazimağusa'da tamamladı. İşletme mezunudur. Ataoğlu, Berna Ltd. Benzin İstasyonu, Ataoğlu Oksijen Sanayi ve Pet-Mak Ltd. Şirketini kurdu ve halen direktörlüklerini yürütmektedir. Girne Amerikan Üniversitesi'nde Amatör Yat Kaptanlığı Eğitimi alan Ataoğlu, Gazimağusa Tekvando Asbaşkanlığı görevini yaptı. Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği ve Mağusa Denizciler Birliği Yönetim Kurulu üyesidir.

1992 yılından itibaren Demokrat Parti'de çeşitli görevlerde yer aldı. 2006-2019 yılları arasında Gazimağusa İlçe Başkanlığını yürüttü.

28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Demokrat Parti Gazimağusa Milletvekili seçilmiş olan Ataoğlu, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite'sinde, Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi'nde, Sayıştay Komitesi'nde, Aile Evlenme ve Boşanma Değişiklik Yasa Önerisini Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici Ad-Hoc Komitesi'nde görev yapmıştır.



16 Nisan 2016 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde Turizm ve Çevre Bakanı olarak görev aldı.

7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde DP Gazimağusa Milletvekili olarak yeniden seçildi. 2 Şubat 2018 tarihinde kurulan CTP-HP-TDP-DP Koalisyon Hükümetinde yeniden Turizm ve Çevre Bakanı olarak görev aldı. Bu görevi 22 Mayıs 2019 tarihine kadar sürdürdü. 30 Kasım 2019 tarihinde yapılan ve tek aday olduğu 11.Demokrat Parti Kurultayı'nda Parti Genel Başkanı oldu. 9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinde yeniden Turizm ve Çevre Bakanı oldu.

Evli ve 3 çocuk babası olan Ataoğlu Rumca ve İngilizce bilmektedir.