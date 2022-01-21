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    • 21.01.2022 22:05
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    • 21.01.2022 22:12
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    Asistan hekim Ertan İskender bir cani tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı! O saldırgan 16 yıl 2 ay hapis cezası aldı

    Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli asistan hekim Ertan İskender bir cani tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Saldırı sonucundan elinden yaralanan İskender ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir asistan hekimi bıçakla yaralayan sanık Bayram N. 16 YIL 2 AY HAPİS cezasına çarptırılmıştır. Bu kararın, sağlıkta şiddet suçunu hafife alan ve suça eğilimi olan kişilerce asla unutulmaması gereken bir karar olduğuna inanıyoruz." dedi

    Asistan hekime saldıran cani 16 yıl ceza aldı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan Dr. Ertan İskender'i elinden ve belinden bıçaklayarak yaralayan hastası Bayram Nargüner'in 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı dava hakkında açıklama yaptı.

    ASLA UNUTULMAMASI GEREKEN BİR KARAR

    Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

    "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir asistan hekimi bıçakla yaralayan sanık Bayram N. 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Bu kararın, sağlıkta şiddet suçunu hafife alan ve suça eğilimi olan kişilerce asla unutulmaması gereken bir karar olduğuna inanıyoruz."

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    Haberler Güncel Asistan hekim Ertan İskender bir cani tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı! O saldırgan 16 yıl 2 ay hapis cezası aldı
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