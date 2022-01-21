Avcılar’da korku yaşatan pitbull barınakta

Avcılar'ın Cihangir Mahallesi'nde başıboş pitbull vatandaşa korku yaşattı. Yasaklı türlerden olan pitbull, yoldan geçenlere ve motosikletli kuryelere havlayarak peşlerinden koştu. Pitbullun kovaladığı bir kişi panikleyerek park halindeki otomobilin üzerine çıktı.
MAHALLELİ KORKU DOLU ANLAR YAŞADI
Köpek bir süre de otomobilin etrafında dolaştıktan sonra uzaklaştı. Ardından otomobilin üstünden inen kişi koşarak evine gitti. Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallede başıboş dolaşan köpekleri bulup yakalamak için çalışma başlattı.
Başıboş dolaşan Pitbull'u gören bir polis memurunun ihbarı üzerine sevk edilen ekipler ilaçlı iğne ile onu uyutarak barınağa götürdü.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İdari Amiri İbrahim Koçyiğit, 2.5 yaşında olduğu belirtilen dişi Amerikan Blue cinsi Pitbull'un ne zamandan beri sokakta olduğunu bilemedikleri için onu sağlık kontrolünden geçirdiklerini oldukça sağlıklı bulunduğunu belirtti.