Avcılar’da korku yaşatan pitbull barınakta

"SOKAĞA BIRAKARAK RİSK OLUŞTURMASINLAR, BİZE TESLİM ETSİNLER"

Koçyiğit, son dönemdeki düzenleme ile bunun gibi sokağa terk edilen köpeklerin sayısında artış olduğunu ifade ederken, "Biz buna 'Can' ismini verdik. Yöneticilerimiz, yerel birimler bunlarla ilgili düzenleme yapana kadar bakacağız. Bu köpekleri besleyen ancak, bakamayacak durumda olanlardan ricamız onları sokağa bırakarak toplum sağlığı açısından risk oluşturmamaları için bize teslim etmeleri. Bu canlar yapıları gereği oynamak istiyor veya bunun farkında olmayan kişilere karşı kendilerini savunma amacı ile istenmeyen biçimde hareket edebiliyor" dedi.