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    • 21.01.2022 10:54
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    • 21.01.2022 10:54
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    İstanbul’a kar yağacak mı? İstanbul’a kar ne zaman gelecek? Meteoroloji’den 21 Ocak İstanbul için kar açıklaması geldi mi?

    İstanbul’a kar yağacak mı? Türkiye genelinde görülen kar yağışı yoğun olarak doğu bölgelerde etkisini gösteriyor ve günlük hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İstanbul’da da son günlerde yaşanan yağış bazı semtlerde yoğun görülürken bazılarında da hiç yaşanmıyor. Özellikle yüksek kesimlerde rastlanılan kar yağışının tüm İstanbul semtlerinde de etkili olup olmayacağı kar topu oynamak isteyen çocuklar tarafından merakla araştırılır oldu. Peki İstanbul’a kar ne zaman gelecek? Meteoroloji’den 21 Ocak İstanbul için kar açıklaması geldi mi? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    İstanbul’a kar yağacak mı?

    İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman gelecek? Meteoroloji'den 21 Ocak İstanbul için kar açıklaması geldi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.

    İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

    AKOM verilerine göre, 21 Ocak Cuma günü sabah saat 10.00 itibariyle, İstanbul'un büyük bölümünde kuvvetli yağmur, akşam saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de karla karışık yağmur, gece yarısı itibariyle de kentin tümünde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

    Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz'in batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELECEK?

    İstanbul'da sağanak şeklinde başlayan yağışın akşam saatlerinden sonra kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi bekleniyor. İstanbul'da Kar Yağışı cumartesi, pazar ve pazartesi günü etkili olacak.


    Rüzgarın, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Göller Yöresi ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli( 40 - 70 km / sa) olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ZİRAİ DON UYARISI
        Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Akdeniz Bölgelerinin kıyılarında ve iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise orta ve yer yer kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
        Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

        Meteoroloji, İstanbul dahil 19 kente bugün beklenen yağışlar nedeniyle sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

        METEOROLOJİ MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

        Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

        BURSA °C, 12°C
        Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        EDİRNE °C, 5°C
        Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        İSTANBUL °C, 10°C
        Çok bulutlu, kıyılarının yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        KOCAELİ °C, 12°C
        Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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        Haberler Güncel İstanbul’a kar yağacak mı? İstanbul’a kar ne zaman gelecek? Meteoroloji’den 21 Ocak İstanbul için kar açıklaması geldi mi?
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