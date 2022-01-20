İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un olası Türkiye ziyareti "stratejik derinliklerde" kaybolan Davutoğlu'nu çarptı

Fakat bu durum birinci ağız tarafından yalanlandı. İsrailli yetkililer görüşmenin gerçekleşeceğini açıkladı.

"PERES'TEN SONRA BİR İLK OLABİLİR" YORUMU

Erdoğan'ın açıklamasının ardından İsrail basınından Jerusalem Post, "Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 2007'de Şimon Peres'ten bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrail Cumhurbaşkanı olabilir." ifadesini kullandı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Haberini İsrailli bir kaynağa dayandıran gazete, Herzog ve Erdoğan'ın ofisleri arasında olası ziyarete ilişkin görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

ÜÇ KEZ TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

Haberde Başkan Erdoğan'ın "Her şeyden önce siyasetçiyiz. Siyasetçiler olarak kavga için değil barış için varız." şeklindeki açıklamasına yer verildi.

İki cumhurbaşkanının, Herzog'un göreve gelmesinden bu yana üç kez telefonda görüştüğü anımsatıldı.