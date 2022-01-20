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    • 20.01.2022 09:34
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    İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un olası Türkiye ziyareti "stratejik derinliklerde" kaybolan Davutoğlu'nu çarptı

    Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Doğu Akdeniz'deki yaşanan son gelişmeler sonrası İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirebileceğini belirtti. Herzog'un ziyaret haberini "Türkiye'den geri adım" algısıyla sunmak isteyen stratejik facia Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, İsrail basınının da Türkiye'yi küçümsediğini iddia etti. Fakat gerçek bambaşka... İşte Davutoğlu'nun algı çalışması ve gerçekler...

    takvim.com.tr
    Stratezik Davut

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Ocak'ta Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

    İsrail ile Doğu Akdeniz görüşmelerine değinen Başkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un olası Türkiye ziyaretini şu sözlerle ilan etti:

    Berat Bey'in bakan olduğu zaman İsrail'le görüşmeler yapılıyordu ve bu görüşmelerde de İsrail buradan çıkacak gazla ilgili Türkiye üzerinden Avrupa'ya götürülmesi konusunda belli bir hedefe varılmıştı. Şu anda bunu yine gerçekleştirebiliriz. Sayın Herzog'la yapmakta olduğumuz görüşmeler var, belki Türkiye'ye bir ziyareti olabilir.



    Başbakan sayın Benet'in bu noktalarda olumlu bazı yaklaşımları var. Hedef olumlu yaklaşımlarla bir yere varmak. Bu olumlu yaklaşım kazan-kazan esasına dayalı olduktan sonra biz Türkiye olarak elimizden geleni yaparız. Siyasetçiler olarak kavga için yokuz, barış için varız; petrol barışın bir aracı olacaksa bunu kullanırız. Ama barışın aracı olmayacaksa karar her ülkenin kendisine aittir. Sondaj, sismik araştırma gemilerini boşa almadık. Bu çalışmalarla beraber milletimize, bölgeye İnşallah imkanlar sağlamanın gayretinde olacağız.



    STRATEJİK EZİKLER ALGI PEŞİNDE!
    Başkan Erdoğan'ın açıkladığı İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un olası Türkiye ziyareti haberi sonrasında stratejik ezikler algı operasyonuna girişti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, sanki Türkiye herhangi bir geri adım atmış ve taviz vermiş gibi bir algı yaratmaya çalışarak ziyarete ilişkin "Erdoğan, İsrail CB Türkiye'yi ziyaret edecek diyor; İsrailli yetkililer ise küçümseyen tavırla "bu konuda alınmış nihai bir karar yok" diyor. "One Minute" günlerinden bugünlere... AK Partili kardeşlerime sesleniyorum: İtibarımızı sarsan bu tabloyu görün ve sesinizi yükseltin!" ifadelerini kullandı.

    GERÇEKLER BAMBAŞKA!
    Geçtiğimiz aylarda BAE ülkemize yatırım yapma planını duyurunca da Türkiye'nin geri adım attığını iddia eden tayfa, İsrail'in ziyareti konusunda da benzer bir operasyona soyundu. Fakat onlar yalana ve algıya, biz de gerçekleri açıklamaya devam ediyoruz.

    Birincisi Türkiye'nin "İsrail'in ayağına gitme ve geri adım atma" gibi bir durum içerisinde olması söz konusu değil. Ziyareti gerçekleştirecek olan Türkiye değil, İsrail!

    İkincisi Davutoğlu'nun iddia ettiği gibi İsrail medyasının Türkiye'yi küçümser bir tavır aldığı söylemi gerçeği yansıtmıyor. İsrail medyası ziyareti doğruluyor, yalnızca "Tarih netleşmedi" diyor.



        İSRAİL MEDYASI ASLINDA NE YAZDI?
        İsrail'in önde gelen yayın organı olan Haaretz, Erdoğan'ın açıklamasını "İsrailli kaynaklar ön görüşmelerin sürdüğünü doğruladı ancak herhangi bir tarih belirlenmediğini söyledi." diyerek doğruladı.

        Davutoğlu'nun algı oyununu İsrail makamlarının İsrailli basın yayın organı Haaretz Gazetesi'ne verdikleri demeç bozdu.

        Haaretz Gazetesi'ne konuşan İsrailli yetkililer Davutoğlu'nun açıklamasının aksine görüşmenin olacağını doğruluyorlar. Fakat tarihinin henüz netleşmediğini söylüyorlar.

        İsrailli yetkililerin bu açıklamasını çarpıtan Davutoğlu, itibarsızlaştırma çabasına girişerek İsrailli yetkililerin 'Bu konuda alınmış nihai bir karar yok' dediklerini iddia ediyor.

        Fakat bu durum birinci ağız tarafından yalanlandı. İsrailli yetkililer görüşmenin gerçekleşeceğini açıkladı.

        "PERES'TEN SONRA BİR İLK OLABİLİR" YORUMU
        Erdoğan'ın açıklamasının ardından İsrail basınından Jerusalem Post, "Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 2007'de Şimon Peres'ten bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrail Cumhurbaşkanı olabilir." ifadesini kullandı.

        GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
        Haberini İsrailli bir kaynağa dayandıran gazete, Herzog ve Erdoğan'ın ofisleri arasında olası ziyarete ilişkin görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

        ÜÇ KEZ TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER
        Haberde Başkan Erdoğan'ın "Her şeyden önce siyasetçiyiz. Siyasetçiler olarak kavga için değil barış için varız." şeklindeki açıklamasına yer verildi.

        İki cumhurbaşkanının, Herzog'un göreve gelmesinden bu yana üç kez telefonda görüştüğü anımsatıldı.

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