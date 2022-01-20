İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un olası Türkiye ziyareti "stratejik derinliklerde" kaybolan Davutoğlu'nu çarptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Ocak'ta Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İsrail ile Doğu Akdeniz görüşmelerine değinen Başkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un olası Türkiye ziyaretini şu sözlerle ilan etti:
Berat Bey'in bakan olduğu zaman İsrail'le görüşmeler yapılıyordu ve bu görüşmelerde de İsrail buradan çıkacak gazla ilgili Türkiye üzerinden Avrupa'ya götürülmesi konusunda belli bir hedefe varılmıştı. Şu anda bunu yine gerçekleştirebiliriz. Sayın Herzog'la yapmakta olduğumuz görüşmeler var, belki Türkiye'ye bir ziyareti olabilir.
Başbakan sayın Benet'in bu noktalarda olumlu bazı yaklaşımları var. Hedef olumlu yaklaşımlarla bir yere varmak. Bu olumlu yaklaşım kazan-kazan esasına dayalı olduktan sonra biz Türkiye olarak elimizden geleni yaparız. Siyasetçiler olarak kavga için yokuz, barış için varız; petrol barışın bir aracı olacaksa bunu kullanırız. Ama barışın aracı olmayacaksa karar her ülkenin kendisine aittir. Sondaj, sismik araştırma gemilerini boşa almadık. Bu çalışmalarla beraber milletimize, bölgeye İnşallah imkanlar sağlamanın gayretinde olacağız.
STRATEJİK EZİKLER ALGI PEŞİNDE!
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un olası Türkiye ziyareti haberi sonrasında stratejik ezikler algı operasyonuna girişti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, sanki Türkiye herhangi bir geri adım atmış ve taviz vermiş gibi bir algı yaratmaya çalışarak ziyarete ilişkin "Erdoğan, İsrail CB Türkiye'yi ziyaret edecek diyor; İsrailli yetkililer ise küçümseyen tavırla "bu konuda alınmış nihai bir karar yok" diyor. "One Minute" günlerinden bugünlere... AK Partili kardeşlerime sesleniyorum: İtibarımızı sarsan bu tabloyu görün ve sesinizi yükseltin!" ifadelerini kullandı.
GERÇEKLER BAMBAŞKA!
Geçtiğimiz aylarda BAE ülkemize yatırım yapma planını duyurunca da Türkiye'nin geri adım attığını iddia eden tayfa, İsrail'in ziyareti konusunda da benzer bir operasyona soyundu. Fakat onlar yalana ve algıya, biz de gerçekleri açıklamaya devam ediyoruz.
Birincisi Türkiye'nin "İsrail'in ayağına gitme ve geri adım atma" gibi bir durum içerisinde olması söz konusu değil. Ziyareti gerçekleştirecek olan Türkiye değil, İsrail!
İkincisi Davutoğlu'nun iddia ettiği gibi İsrail medyasının Türkiye'yi küçümser bir tavır aldığı söylemi gerçeği yansıtmıyor. İsrail medyası ziyareti doğruluyor, yalnızca "Tarih netleşmedi" diyor.