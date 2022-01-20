Karadeniz gazı için takvim netleşti! 21 Şubat'ta başlıyor



Bu bölgede balıkçılık faaliyetleri de duracak. Ayrıca, çalışmalara engel olmaması ve herhangi bir kazaya sebep oluşturmaması için su altında ve deniz dibinde araştırma faaliyetleri gibi faaliyetler de yapılamayacak.



İLK ETAPTA 10 MİLYON METREKÜP İŞLENECEK

Söz konusu çalışmaların ardından Karadeniz gazı, şu anda Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yapımı devam eden ve 3 bin 200 dönümlük bir alana inşa edilen Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde karaya çıkacak.