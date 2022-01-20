TOKİ kura numarası nasıl öğrenilir? TOKİ Konya Ardıçlı kura çekiliş sonuçları açıklandı mı?

TOKİ KONYA ARDIÇLI KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Konya Ardıçlı kura çekilişi 20 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Kura sonuçları TOKİ'nin resmi sitesi sitesi üzerinden ilan edilecek.

TOKİ tarafından yapılan kura duyurusunda "Konya Selçuklu Ardıçlı 2-4-5 ve 6.Etaplar 430 Adet Konut Projesinde satışa sunulan konutların "Konut Hak Sahipliği ve Konut Belirleme Kura " çekilişi 20 Ocak 2022 tarihinde; Saat 11:00'de İdaremizin sosyal medya (FaceBook, Twitter, YouTube ve Instagram) hesaplarından canlı yayın ile yapılacaktır. Konya Selçuklu Ardıçlı 3. Etap projesinde yer alan 2+1 tipi 331 adet ve 3+1 tipi 205 adet konut, satışa ilave edilmiştir." denildi.