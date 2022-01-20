TOKİ Konya Ardıçlı kura çekilişi canlı yayın izle! Ardıçlı 2+1 3+1 TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi!

Ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişi TOKİ'nin Konya Ardıçlı'da başlattığı konut projesine başvuruda bulundu. Başvuru listesi açıklandı gözler bu kez kura çekilişine çevrildi. Beklenen gün geldi. TOKİ Konya Ardıçlı 2+1 3+1 konut satışı için kuralar bugün çekiliyor. Vatandaşlar kura çekilişini canlı olarak izleyebilecek. Peki nasıl ve nereden? İşte TOKİ Konya Ardıçlı kura çekilişi canlı yayın izleme ekranı ve Ardıçlı 2+1 3+1 TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi...