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    • Ekonomi
    • 20.01.2022 08:58
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    • 20.01.2022 08:58
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    TOKİ Konya Ardıçlı kura çekilişi canlı yayın izle! Ardıçlı 2+1 3+1 TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi!

    Konya TOKİ kura çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın girişimleri sonucunda Konya’da yapımına başlanan konut projesinde 5. etapa gelindi. TOKİ Ardıçlı Konut kura çekilişi 20 Ocak'ta noter huzurunda gerçekleştirilecek. Canlı izlemek isteyenler ve isim listesini öğrenmek isteyenler araştırmalara koyuldu. İşte TOKİ Konya Ardıçlı kura çekilişi canlı yayın izleme linki ve Ardıçlı 2+1 3+1 TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi!

    TOKİ Konya Ardıçlı kura çekilişi canlı yayın izle!

    Ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişi TOKİ'nin Konya Ardıçlı'da başlattığı konut projesine başvuruda bulundu. Başvuru listesi açıklandı gözler bu kez kura çekilişine çevrildi. Beklenen gün geldi. TOKİ Konya Ardıçlı 2+1 3+1 konut satışı için kuralar bugün çekiliyor. Vatandaşlar kura çekilişini canlı olarak izleyebilecek. Peki nasıl ve nereden? İşte TOKİ Konya Ardıçlı kura çekilişi canlı yayın izleme ekranı ve Ardıçlı 2+1 3+1 TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi...

    KONYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    TOKİ Konya kura çekilişi 20 Ocak'ta noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekiliş Youtube sayfasından canlı yayınlanacak.

    Çekiliş sonucunda 664 konut sahiplerine verilecek. Canlı yayını https://www.youtube.com/c/TokiKurumsal linki üzerinden izleyebilirsiniz.

    Kura sonuçları TOKİ'nin internet sitesinde duyurulacak.

    TOKİ KONYA KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Konut satış duyurusuna göre;

    TOKİ Konya Selçuklu Projesinde 372 adet 2+1 daire satışı yapacak.
    TOKİ Konya Selçuklu Projesinde 58 adet 3+1 daire satışı yapacak.
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    Haberler Ekonomi TOKİ Konya Ardıçlı kura çekilişi canlı yayın izle! Ardıçlı 2+1 3+1 TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi!
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