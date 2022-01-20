Sultanahmet'te İBB'ye protesto! Taşımacılık işi sonlandırılan otobüs firmasının çalışanları eylem yaptı

Bu süreçte onlarca insanın işsiz kaldığını, milyonlarca dolarlık yatırımın şu anda otoparkta bekletildiğini anlatan Birsen, İBB'nin gerekçe olarak kendilerine ruhsatlarının olmadığını söylediğini ancak bunun doğru olmadığını kaydetti.

Birsen, İBB'nin işletme ruhsatlarını yenilemediği gerekçesiyle yürütmenin durdurulması talebiyle idare mahkemesine dava açtıklarını belirterek, ayrıca kiracı olduklarının tespiti, haksız rekabet ve marka ihlali konusunda da ticaret mahkemesine başvurduklarını bildirdi.