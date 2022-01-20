Sultanahmet'te İBB'ye protesto! Taşımacılık işi sonlandırılan otobüs firmasının çalışanları eylem yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), Sultanahmet'teki turistik taşımacılık işi sonlandırılan otobüs firmasının avukatı Abide Gülel Birsen, İBB tarafından işletme ruhsatlarının yenilenmediği gerekçesiyle yürütmenin durdurulması talebiyle idare mahkemesine dava açtıklarını bildirdi.
İBB tarafından faaliyetleri sonlandırılan Sultanahmet Meydanı'nda turistlere yönelik şehir turu düzenleyen otobüs firması çalışanları, araçlarının gece çekicilerle kaldırılması üzerine Yenikapı Sahili'nde basın açıklaması yaptı.
Avukat Birsen, İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 2002'de aldığı karar üzerine 2011'de ihaleyi kazanarak sözleşmelerini yaptıklarını ve durakları kiraladıklarını söyledi.
Salgın dönemine denk geldiği için İBB'nin 3 yazısıyla 10 yılın sonunda sürelerinin uzatıldığını belirten Birsen, şöyle konuştu: "Şu an hala bizim sözleşmemiz devam ederken duraklarımız bize kiralıkken İBB, dün ve bir önceki gün zabıta eliyle bizi tahliye etmeye çalıştı. Dün sabaha karşı da bütün otobüslerimiz yine İBB'ye bağlı trafik ekiplerince otoparka çekildi. Öncelikle değinmek istediğimiz konu İBB'nin neye dayanarak bunu yaptığı. İBB vekilleriyle görüştük. Dediler ki 'Artık hatları biz işleteceğiz.' 'Kararınızı gösterin.' dedik. Çünkü buna ancak UKOME karar verebilir. UKOME'nin zaten bir kararı var. Onların bize gösterdiği ise sadece toplu taşımaya ilişkin bir karardı."
"TAHLİYE EDİLMEMİZ HUKUKA AYKIRILIK"
İBB'nin, kendi firmalarının otobüsleri gibi giydirdiği araçları duraklarına park ettiklerini anlatan Birsen, 650 liraya satılan biletle İBB'nin indi bindi turistik hat işletmeciliğine başladığını, bunun da hukuka aykırı olduğunu savundu.