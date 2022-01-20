KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan heyetini kabul etti: "Hepimizin saygı duyduğu bir Türkiye Cumhuriyeti var"





"AZERBAYCAN HALKI BİZİM GARDAŞIMIZDIR"

KKTC'nin Doğu Akdeniz'de kendi mücadelesini vermiş ve hürriyetini kazanmış bir Türk devleti olduğunu dile getiren Tatar, şöyle devam etti:

"Azerbaycanlı kardeşlerimizle münasebetimizin daha da ileriye gitmesi, sosyal ve kültürel temasların artması bizi memnun etmektedir. Azerbaycan bize büyük bir ilgi göstermektedir. Çok sayıda gazeteciyle röportaj yapıp televizyon programlarına katılıyorum. Biz, aynı soydan gelen milletiz, aynı kültürü paylaşan, kader birliği yapmış ve her türlü mücadelede birbirinin yanında olan devletleriz. Ortada, hepimizin saygı duyduğu bir Türkiye Cumhuriyeti vardır. Bizi birbirimize bağlayan çeşitli, farklı ve güçlü bağlar vardır. Azerbaycan halkı, bizim gardaşımızdır. Gönlümden geçen, kısa zamanda en üst düzeyde siyasi bağın da artmasıdır."